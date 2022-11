Kip met dragon-misosaus

Voor 4 personen (± 20 euro)

400 g wortelen, geschild

400 g pastinaak, geschild

Peper en zout

Nootmuskaat

Klontje boter

Neutrale olie

4 kipfilets

2 el witte miso

20 g dragonblaadjes (+ extra voor afwerking), fijngehakt

40 g boter, in blokjes

1 el (zwart) sesamzaad

1. Snijd de wortelen en pastinaak in stukken en kook in gezouten water in ongeveer 25 à 30 min. gaar. Giet het kookvocht af en mix samen met peper, zout en nootmuskaat glad. Meng met een houten lepel een klontje boter onder de puree.

2. Verhit een geut neutrale olie in een pan op een laag tot middelhoog vuur. Kruid de kipfilet met peper en zout en bak in ongeveer 5 à 7 min. gaar en krokant onder een deksel. Draai de kipfilets halverwege om.

3. Haal de kipfilets uit de pan en houd ze warm. Draai het vuur laag en blus de pan met 200 ml water. Schraap met een houten lepel het aanbaksel los en voeg de miso en fijngehakte dragon toe. Meng met een garde tot de miso volledig opgelost is. Voeg de boterblokjes toe en meng met een garde tot je een homogene, blinkende saus hebt. Kruid met zwarte peper.

4. Snijd de kipfilets in plakjes. Doe de wortel-pastinaakpuree in een spuitzak en spuit enkele ‘dotjes’ op het bord. Verdeel er de plakjes kip over en werk af met de saus, zwart sesamzaad en enkele takjes dragon.