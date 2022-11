Staan we wel genoeg stil bij wat we allemaal rondom ons zien? Met die vraag nodigt fotograaf Joost Joossen je uit om aan de hand van het boek One Photo a Day Keeps the Doctor Away op een andere manier naar de wereld te kijken. Neem eens een dag lang enkel zwart-witfoto’s, of bezoek als een toerist een plek in je stad: na 160 foto-opdrachten kijk je misschien op een heel andere manier naar je omgeving.

22,95 euro, verschenen bij Luster.