-keuken van Ixta Belfrage

Mezcla betekent mix in het Spaans, en mixen is precies wat de recepten van Ixta Belfrage doen. De telg uit de Ottolenghi-stal en medeauteur van Flavour maakt een lekkere melange van de Italiaanse, Mexicaanse en Braziliaanse keuken: “Mijn boek is een liefdesbrief aan die drie landen.”

Fusion werd een beetje een vies woord toen het symbool ging staan voor slechte combinaties van verschillende keukens. Maar Ixta Belfrage omarmt het woord met gusto, omdat ze al haar hele leven zo kookt. “Mijn moeder is Braziliaanse, maar woonde als kind in Cuba. Mijn grootvader van vaderskant is een Brit, maar woonde in Mexico. Mijn ouders leerden elkaar in Mexico kennen. Omdat mijn vader wijnhandelaar was, woonde ik als kind in Toscane. Ik ben met al die keukens opgegroeid en als ik kook, haal ik er inspiratie uit. Mijn boek is een liefdesbrief aan die drie landen.”

“Ik ging als kind koken omdat mijn moeder alles supergezond maakte. Als ik iets anders wilde, moest ik het maar zelf doen, lachte ze. Wat ik deed. Ik ben al mijn hele leven geobsedeerd door eten en na wat omzwervingen langs andere jobs, zei mijn zus: ‘Waarom ben je eigenlijk geen chef?’” Belfrage kwam in de keuken van Ottolenghi’s Nopi terecht, maar de competitieve sfeer lag haar niet. Toen er een plek in zijn testkeuken vrijkwam, vond ze haar draai. “Ik wist niet dat recepten schrijven een job kon zijn, maar ik bleek er goed in. De mensen in de testkeuken komen uit heel verschillende delen van de wereld, en ik leerde ontzettend veel van hen. Dat ik geen klassieke koksopleiding heb gehad, bleek een voordeel. Ik had geen regels om me aan te houden, maar zocht uit hoe ik dingen lekker kon maken.”

Belfrage schreef samen met Yotam Ottolenghi Flavour, en ook de Mezcla-keuken kent veel lagen. “Ik heb een hekel aan flauw eten, ik kook met exuberante smaken. Veel citrus, wat zoetigheid én hartigheid, veel kruiden, interessante texturen, veel lagen maken een recept opwindend.” Wie bij Mexicaans en Braziliaans aan chili denkt, heeft gelijk, er zit heel wat hitte in Mezcla. “Maar ik heb de recepten zo gemaakt dat ze ook heerlijk zijn zonder of met een klein beetje chili.”

“Ik ben geen expert in een bepaalde keuken. Mijn recepten zijn niet Braziliaans, Mexicaans of Italiaans, ze zijn Ixta Belfrage. Ik kook nooit tweemaal hetzelfde, tenzij het echt moet. Vroeger vond ik het vervelend als mensen iets aan mijn recepten veranderden, maar eigenlijk doe ik dat zelf ook, dus nu is mijn boodschap: improviseer erop los.”

-keuken van Ixta Belfrage Voor 4 personen Dit is geen klassieke chiles rellenos, maar het recept is er wel op geïnspireerd. En eigenlijk is dit strikt genomen ook geen risotto, al lijkt de textuur van het eindresultaat heel erg op die van een goede risotto. 200 g kortkorrelige zilvervliesrijst 8 rode puntpaprika’s 300 g feta, verkruimeld 200 g buffelmozzarella, goed uitgelekt, drooggedept en in stukjes gescheurd Zoutvlokken, olijfolie 2 lente-uitjes, in julienne 5 g korianderblaadjes 2 limoenen, in partjes Salsa roja 2 el olijfolie, 15 g boter 1 ui, fijngesnipperd (120 g) 2 tenen knoflook, fijngeraspt/geperst 300 g zoete, rijpe cherrytomaten, zoals datterini ½ gedroogde ancho-chilipeper 1 gedroogde habanero-chilipeper (of een snufje gewone of chipotle-chilivlokken voor een minder pittig resultaat) 1 tl komijnzaad ½ tl korianderzaad 1 tl fijn zout, 120 g water 2 tl tomatenpuree 1. Zorg er om te beginnen voor dat je de rijst minstens 2 uur of een nacht in water weekt. Verhit de grill op de hoogste stand als je wilt gaan koken. 2. Snijd elke puntpaprika in de lengte open, maar laat onder- en bovenkant intact. Leg de paprika’s met de opengesneden kant naar boven op een rooster dat op een bakplaat rust. Gril de paprika’s ongeveer 7 minuten tot ze zacht zijn en zwarte plekjes hebben, keer ze om en gril ze nog 4 à 8 minuten, tot die kant ook zacht is en zwarte plekjes heeft. Houd ze in de gaten, want als je grill erg heet is, zijn ze misschien eerder klaar. Zet het rooster met de bakplaat opzij en laat de paprika’s met de open kant naar onderen afkoelen, zodat het vocht eruit kan druipen. 3. Kook de rijst. Laat de geweekte rijst uitlekken en doe hem in een pan met 450 gram water. Breng dit op halfhoog-hoog vuur aan de kook. Draai het vuur laag, leg het deksel op de pan en kook de rijst 25 minuten. Haal de pan van het vuur en laat de rijst 10 minuten afgedekt rusten. 4. Maak intussen de salsa. Doe de eerste 10 ingrediënten (alles, behalve het water en de tomatenpuree) in een grote sauteerpan op halfhoog-hoog vuur en bak alles al roerend 15 minuten tot de tomaten uit elkaar vallen en de uien zacht en goudbruin zijn. Draai het vuur halfhoog of halfhoog-laag als het mengsel aanbrandt. 5. Haal de habanero-chilipeper uit de salsa en gooi weg (druk eventueel eerst uit tegen de zijkant van de pan voor een pittiger resultaat). Schep de salsa met het water en de tomatenpuree in een blender en pureer tot een gladde saus. Schenk weer in de pan en zet opzij. 6. Verhit de grill op de hoogste stand. 7. Vul nu de paprika’s. Schep de feta en mozzarella in een kom door elkaar. Leg de paprika’s op een met aluminiumfolie beklede bakplaat. Trek de stukjes vel die eenvoudig loslaten eraf (je wilt geen gaten in de paprika’s trekken). Dep de binnenkanten droog en bestrooi ze met een snufje zout. Vul de paprika’s met het kaasmengsel, bestrooi ze met wat zoutvlokken en besprenkel ze met een beetje olie. Je kunt dit tot 4 uur van tevoren doen. 8. Gril de paprika’s 7 à 9 minuten op een van de bovenste richels van de oven, tot de kaas borrelt en hier en daar bruin is. Laat de paprika’s een paar minuten afkoelen (maar niet te lang, anders wordt de gesmolten kaas hard). 9. Roer de gekookte rijst in de pan door de salsa roja en warm 1 minuut op. De textuur moet zijn als die van een losse, vochtige risotto; voeg een scheutje water toe als dat nodig is. 10. Dien op: schep de risotto op een platte schaal en leg de paprika’s erop. Garneer met de lente-ui en koriander, knijp er wat limoen boven uit en dien op. Je kunt de salsa roja een week in de koelkast bewaren. Je kunt de salsa roja een week in de koelkast bewaren.

-keuken van Ixta Belfrage Voor 2 als hoofdgerecht (met restjes). Voor 4 als onderdeel van een reeks gerechten Dit gerecht smaakt een beetje als panang-curry, maar dan in gratinvorm. Dien dit op als indrukwekkend vegan hoofdgerecht met een salade of wat gebakken groenten erbij, geef het bij vlees of vis, of serveer het als onderdeel van een reeks gerechten. 750 g zoete aardappel, geschild, met een mandoline of met de hand in plakjes van 4 mm gesneden 2 limoenen, in partjes, voor erbij Rodecurrysaus 2 blikken van 400 g volle kokosmelk (minstens 70% kokosextract), 150 g zoete, rijpe cherrytomaten, zoals datterini 2 à 3 grote milde rode chilipepers (zonder zaden voor een minder pittig resultaat), in grove stukken (30 g) 25 g verse gemberwortel, geschild, in grove stukken 4 tenen knoflook, in grove stukken, 1 banaansjalot, in grove stukken, 1 stengel citroengras, buitenste laag verwijderd, rest fijngesneden 5 g verse limoenblaadjes, steeltjes verwijderd 2 tl tomatenpuree 1½ el ahornsiroop 1 el sojasaus, 1 ¼ tl fijn zout Gebakken smaakgevers (naar keuze), 4 el olijfolie 20 g verse gemberwortel, geschild, in julienne 5 g Thaise basilicumblaadjes 1. Verhit de oven tot 200°C. 2. Schenk beide blikken kokosmelk in een schaal en klop tot ze glad zijn. Schenk een helft (400 gram) in een serveerkom en zet opzij. Schenk de andere helft in een blender, voeg de rest van de ingrediënten voor de rodecurrysaus toe en pureer tot een gladde saus. 3. Vet een ronde ovenschaal of ovenvaste pan van 28 centimeter doorsnee in. Vermeng in een grote kom de zoete aardappel met de currysaus; gebruik je handen en zorg ervoor dat de zoete aardappel rondom bedekt is met de saus. Laat alles in de ovenschaal glijden en strijk de bovenkant glad. Zorg dat de aardappels helemaal met de saus bedekt zijn door de plakjes aan te drukken. Dek strak af met een deksel of aluminiumfolie en bak 40 minuten. 4. Bak intussen de smaakgevers (als je die gebruikt). Zet een hittebestendige zeef op een hittebestendige kom. Schenk de olie in een pannetje op halfhoog-hoog vuur en voeg een reepje gember toe. Voeg als de gember begint te sissen de rest van de gember toe en bak ongeveer 1 minuut en 45 seconden; draai de pan af en toe rond om de reepjes te scheiden. Bak het Thais basilicum 30 seconden mee, draai de pan rond, en haal de pan van het vuur. Giet de olie door de zeef en vang op. Spreid de smaakgevers uit op een bord en bewaar de olie. 5. Verwijder na 40 minuten de aluminiumfolie van de ovenschaal en druk de aardappels aan tot ze weer met de saus bedekt zijn. Sprenkel er 1 ½ eetlepel van de aromatische olie over. Zet de schaal 25 minuten onafgedekt in de oven, zet de grill op de hoogste stand en gril ongeveer 6 minuten tot de bovenkant krokant en goudbruin is. Houd de gratin in de gaten, want sommige grills zijn heter dan andere. 6. Schep er 4 eetlepels van de achtergehouden kokosmelk over, gevolgd door 1 ½ eetlepel van de aromatische olie. Garneer met de knapperige smaakgevers en dien de gratin op met partjes limoen en de rest van de kokosmelk, die je tijdens het eten over de gratin kunt sprenkelen. De gebakken smaakgevers zijn optioneel, maar zien er mooi uit en voegen iets knapperigs toe. De gebakken smaakgevers zijn optioneel, maar zien er mooi uit en voegen iets knapperigs toe.