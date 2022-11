Kaviaar aan boord: zij werken voor de superrijken

De elite van de wereld verplaatst zich in privéjets, trekt eropuit met een luxejacht en heeft op vakantie een conciërge die aan élke gril tegemoetkomt. Drie professionals klappen uit de biecht over de kleine kantjes en aparte verzoeken van de superrijken.

‘Nee zeggen is geen optie’

Gentenaar Michiel Standaert (33) werkte in Hof van Cleve en Oud Sluis, tot hij vier jaar geleden voor het avontuur koos en chef werd aan boord van luxejachten.

Twee suites en drie kamers voor maximaal twaalf gasten, een salon en een jacuzzi, interieurs in exclusieve leer- en houtsoorten: de Hemisphere is niet alleen ’s werelds grootste catamaran, maar ook een van de meest luxueuze. Wie deze schoonheid en haar tienkoppige bemanning wil huren, betaalt tweehonderdduizend euro voor een week, exclusief eten, drinken, benzine en aanmeerkosten.

Gentenaar Michiel Standaert kookte al voor Bill Gates en Rafael Nadal.

“Mijn keuken aan boord is compact, maar verder perfect vergelijkbaar met die van een restaurant”, zegt Standaert, die met de Hemisphere het voorbije anderhalf jaar onder meer in de Seychellen, Frans-Polynesië, Malta en Egypte vertoefde en in het verleden klanten als Bill Gates, Rafael Nadal en de bankiersfamilie Rothschild mocht verwennen. “Ik bereid elke dag drie maaltijden voor de gasten en de crew, maar ik kom op fantastische plaatsen en snuif tijdens het shoppen in lokale groothandels en op markten het land zelf op. Op de meest exotische locaties wordt alles trouwens ingevlogen naar een naburig eiland vanuit Amsterdam, of het wordt geleverd per watervliegtuig.”

Thuisgevoel

Klanten die in Tahiti trek hebben in daar onvindbare producten zoals zeebaars of tarbot, een geïmproviseerde feestmaaltijd voor onaangekondigde gasten: Standaert moet op alles voorzien zijn. “Ik heb twee inloopkoelkasten en een inloopvriezer die volgestouwd zitten met het beste van het beste, dat helpt. Maar ik heb ook al een eiland afgezocht naar een vers stukje wilde zalm omdat iemand daar plots sashimi van wilde. Nee zeggen is geen optie: wie zich dergelijke luxe kan veroorloven, verwacht dat je het voor elkaar krijgt.”

Toch wordt van hem niet altijd fine dining verwacht, zegt Standaert. “De eerste dagen is de sky soms the limit, maar veel klanten vragen vanzelf om lichtere, eenvoudigere bereidingen. Ik kook voor olie- en vastgoedbonzen en Silicon Valley-ondernemers die dag in, dag uit in sterrenrestaurants zitten – dan doet een maaltijd die een thuisgevoel opwekt dubbel zoveel plezier. Amerikanen zijn sowieso minder veeleisend. Rijk of niet, de meesten willen vroeg of laat een hamburger en een milkshake.”

De Hemisphere is ’s werelds grootste catamaran. © FOTO’S: GF

Welke indruk heeft hij van zijn vipcliënteel? “Jongere klanten willen soms naar Cannes of Saint Barth om hun rijkdom te etaleren en ik had ooit een ondernemer die er eerst met zijn gezin en vervolgens een hoop prostituees opuit trok, maar dat zijn uitzonderingen. De meesten zijn vrij discrete, gewone mensen die het liefst normaal behandeld willen worden. Ben je geïntimideerd, dan knapt iemand als Nadal daar meteen op af. Uiteraard blijven het gefortuneerde mensen die wat nonchalanter met geld kunnen omspringen. Soms blijft van het voorschot voor alle onkosten tien- of twintigduizend euro over en mag de crew dat houden als fooi – op dat niveau lig je echt niet wakker van zo’n bedrag.”

‘Luxeklanten verwachten dat het áf is’

De Belgische Noémie Goris (28) leidt in Monaco BehneAero en verhuurt wereldwijd privéjets, helikopters en andere private luchtvaartoestellen.

Als er één sector profiteerde van de social-distancingregels, dan was het wel die van de privévluchten. “In volle pandemie waren privévliegtuigen de enige optie op sommige routes”, zegt Goris, die BehneAero begin vorig jaar mee oprichtte. “Velen hadden ook angst om in een overvol vliegtuig te zitten. Dat lokte nieuwe klanten, zoals vermogende senioren of kroostrijke gezinnen, die vaak ook een hekel hebben aan de drukte en de wachtrijen op de luchthaven.”

De Belgische Noémie Goris verhuurt privéjets in Monaco.

Velen ontdekten dat het prijsverschil met een lijnvlucht soms kleiner is dan verwacht, vertelt Goris. “Privévliegtuigen moeten na een traject soms leeg doorvliegen naar een andere plaats voor een nieuwe opdracht – als dat je route is, heb je zo’n empty leg binnen Europa al voor twee- à drieduizend euro, of je nu alleen of in gezelschap reist. We werken voor rocksterren, topsporters en CEO’s van multinationals die snel heen en weer willen, en dus zeker niet alleen voor de superrijken. Sommigen verwennen zichzelf voor een huwelijk of een verjaardag, en we hadden ook al groepjes twintigers die ergens een nacht gingen fuiven en de kosten deelden.”

Champagnevluchten

Het klantenbestand – slechts tien procent woont in Monaco – dankt Goris ook aan haar Duitse mede-investeerders, die met BehneMar Yachting al jaren privéjachten verhuren. “Het zijn allebei werelden waarin je reputatie en aanbevelingen belangrijker zijn dan agressieve marketing. BehneAero heeft toegang tot een vloot van vijftienduizend toestellen over de hele wereld, de klant geeft ons zijn route en vluchtdatum door, en dan leggen we hem de beste opties voor. Bovendien regelen we ook alles rond de vlucht, van het papierwerk en het vervoer naar de luchthaven tot de gewenste voorzieningen aan boord.”

Een helikopter die op een jacht kan landen, champagne- en kaviaarvluchten voor raden van bestuur, een feestelijke interieurinrichting, klanten die een overledene of honderden kilo’s goud transporteren: Goris kijkt nergens van op. “Ik heb al vliegtuigen uitgestuurd om huisdieren of documenten op te pikken en klanten geholpen die een uur later wilden opstijgen. Een klant op vakantie in Europa liet dan weer een specifiek type meloen halen uit Azië. Het enige waar we nee op zeggen, is het transport van illegale goederen en klanten die ‘een paar vrouwen’ aan boord willen hebben.”

Een van onze klanten betaalt graag 25.000 euro meer dan wat een lijnvlucht hem zou kosten om te kunnen roken aan boord.

Het belangrijkste element in private aviation is volgens Goris een gepersonaliseerde service. “Wie hiervoor betaalt, verwacht dat het áf is. Wij moeten onze klanten dus door en door kennen, van hun favoriete kranten en snacks tot het soort muziek dat ze aan boord willen horen, en hun lengte, voor het geval beenruimte belangrijk is. Zo betaalt één klant graag 25.000 euro meer dan wat een lijnvlucht hem zou kosten om te kunnen roken aan boord. Als hij instapt, liggen zijn sigarettenmerk en lievelingswijn klaar, zonder dat hij erom moet vragen.”

Het lastigste aspect van de job? “Hoeveel je ook betaalt, een vliegtuig blijft een vliegtuig. Stormweer, stakingen van verkeersleiders en technische problemen kunnen dus roet in het eten gooien. Dat zo goed mogelijk uitleggen, werkt niet altijd. De meeste klanten zijn vriendelijk en respectvol, maar het is ook al gebeurd dat iemand me de huid vol schold.”

behneaero.com

‘Je moet sterk in je schoenen staan’

Serena Cook (48) runde vroeger restaurants in Bogota en Londen en werd na 2002 Ibiza’s go-to conciërge en eventplanner. Haar bedrijf Deliciously Sorted werkt voor sterren als George Clooney, Mick Jagger en Katy Perry.

“Ik was nog een student toen ik in ’97 naar Ibiza begon te reizen”, vertelt Cook. “Ik hield meteen van de ongerepte schoonheid en de tolerante mentaliteit. Eerst de hippies en de gays, dan de modewereld en de sterren, later het grote geld: op Ibiza kan en mag alles.” Toen juweelontwerpster en voormalig model Jade Jagger haar in 2001 vroeg om privéchef te worden in haar vakantiewoningen op het eiland, aarzelde de Britse geen moment. “Ik kookte voor Mario Testino en Kate Moss, maar beantwoordde ook vragen over restaurants, boottransfers naar Formentera en garagisten en masseurs. Dat bracht me op het idee om een conciërgebedrijf te starten. Ik kende alle hippe, toen nog vaak moeilijk te vinden plekken, ik sprak Spaans en ik kon organiseren en netwerken.”

Serana Cook maakt als conciërge vakantiedromen waar in Ibiza. © SayanaCairo

Vandaag voorzien Cook en haar zestien medewerkers eliteklanten uit de hele wereld van zowat alles voor een luxevakantie op Ibiza, van exclusieve villa’s en uitstapjes met privéjachten tot nanny’s, butlers, sportinstructeurs en stijlvol transport. Een privéshoppingtour buiten de openingsuren of een verjaardags- of huwelijksfeest voor honderden gasten waarop David Guetta achter de draaitafel staat: Cook vervult kleine en grote wensen. “Onze klanten zoeken comfort: één telefoonnummer waarmee ze alles kunnen regelen en de wetenschap dat het in orde komt. Ze rekenen ook op ons om binnen te raken in restaurants als La Paloma en clubs als Pacha en Ushuaïa. Het cliché dat alles te koop is, geldt hier niet. Ibiza is een playground van de rijken, maar persoonlijke relaties brengen je op dit eiland verder dan zwaaien met geld.”

Eender wat, eender wanneer

Cooks klanten besteden aan een week Ibiza met het gezin al snel honderdduizend euro. Daarachter schuilen echter uiteenlopende profielen. “Een goede conciërge weet hoe je je vakantie wilt doorbrengen én hoe je aangesproken wilt worden. We werken voor succesvolle, vaak dominante persoonlijkheden die van een zakelijke aanpak houden, maar ook voor muziekproducers, galeristen en acteurs – creatieve mensen die verleid willen worden en details willen horen. Hoe dan ook moet je sterk in je schoenen staan. Ibiza haalt het beste naar boven in mensen, maar zeker de eerste dagen van hun vakantie zijn vipklanten weleens bazig.”

Binnengeraken in Ibiza’s hipste clubs en restaurants? Het gaat om wie je kent.

Uitdagende verzoeken zijn dagelijkse kost voor Cook, die onder meer al levende monarchvlinders, witte rozen en een cake in de vorm van een Birkin-tas van Hermès naar Ibiza liet verschepen. “Ik ben ook al in het holst van de nacht gebeld om een elektrische gitaar te laten leveren en gevraagd om specifieke tattoo-inkt te vinden voor iemand die op het punt stond om te vertrekken. Vooral beroemdheden lijken soms te denken dat je eender wat op eender welk moment kunt hebben. Tegelijk is het de aard van deze job dat je niet oordeelt. Het enige waar ik niet aan begin, zijn drugs en prostitutie.”

deliciouslysortedibiza.com