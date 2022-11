Een gouden start van het huwelijkleven is mooi meegenomen. Daarom creëert het Antwerpse juwelenlabel Elliot and Ostrich handgemaakte ringen in 18-karaats goud, volledig op maat van het huwelijkspaar, gecreëerd op basis van ontmoetingen met de bruid en/of bruidegom. Het gepersonaliseerde juweel is zo het ideale opstapje richting een gouden huwelijk. Al moet uiteraard eerst nog een ‘ja’ bij het aanzoek volgen.

