Je eigen kaas

Er zijn zo van die dingen waarvan je denkt: daar begin ik niet aan. Pizza bijvoorbeeld, want om die flinterdunne bodem goed te krijgen heb je een houtoven nodig. Of sushi. En kaas, want dat is gewoon niet iets wat mensen thuis maken. Toch wel, schrijft Morgan McGlynn. Haar boek Zelf kaas maken past bovendien in de #cheesemaking-trend die TikTok-gewijs de wereld rondgaat. McGlynn begint met eenvoudige verse kazen, zoals ricotta, mascarpone, labneh en mozzarella en hoe verder je bladert, hoe moeilijker de kazen. Misschien waag je je als beginner niet aan cheddar of gouda, maar Indische paneer, halloumi en feta zijn zelfgemaakt zo veel smakelijker dan de soms ietwat rubberachtige winkelversie dat ze misschien wel tot je vaste repertoire gaan behoren.

Zelf kaas maken, van ricotta en brie tot feta en goudse kaas, Morgan McGlynn, Terra.