Wie de gefilterde wereld van social media beu is, kan op BeReal terecht om dingen te delen die ‘echt’ zijn. De Franse app bestaat al sinds 2020, maar wint sinds begin dit jaar snel aan populariteit, vooral bij jongeren. Het idee erachter is simpel. Gebruikers krijgen elke dag op een willekeurig moment de vraag om binnen de twee minuten een foto te maken met de voor- en achterkant van hun telefoon. BeReal probeert hiermee de mogelijkheid te bieden om ‘je echte zelf’ te laten zien. Of zoals ze het zelf formuleren in de appstore: “Als je een influencer wilt worden, blijf dan gerust op TikTok en Instagram.”