Inspiratie van de maand

Naast alle nieuwsberichten over rampen en oorlogen trekt het boek Stedenbouw kan ook zo (uitgeverij Public Space) onze aandacht, net omdat het een positief, constructief verhaal brengt. Ja, we staan voor immense uitdagingen, van de klimaatverandering tot de vergrijzing, maar in plaats van ons neerslachtig te maken, biedt dit boek allerlei ideeën voor beleidsmakers en architecten om alvast onze omgeving drastisch anders in te richten. De Brusselse Tivoliwijk, die de duurzaamste wijk ter wereld wordt genoemd, wordt uiteraard uitgelicht in het boek, dat geschreven werd door Eva Heuts, expert duurzame stedenbouw, en Erik Grietens van de Bond Beter Leefmilieu.

Stedenbouw kan ook zo, 34 euro, Public Space. © National