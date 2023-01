Ingemaakte tonijn in olijfolie

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen.

Recept voor 4 personen

500 g tonijnfilet

4-5 takjes tijm

3 laurierblaadjes

4 hele teentjes gepelde knoflook

10 g koriander

3 g zwarte peper

1 citroen

½ gele paprika

1 Thaise peper

½ rode ui

Mosterdzaadjes naar smaak

Ook nodig: 3 bokalen van 250 g

1. Breng twee liter water aan de kook in een gietijzeren pan. Voeg de tijm, laurier, knoflook, koriander en peper toe, samen met een halve citroen in plakjes. Dek af zodra het kookpunt is bereikt en laat nog 15 minuten zachtjes koken.

2. Dompel de tonijn onder in de bouillon en laat nog anderhalf uur op zeer laag vuur garen.

3. Snijd 30 minuten voor het einde van de kooktijd de halve gele paprika en de Thaise peper in dunne reepjes. Snijd de halve rode ui in ringetjes.

4. Steriliseer de bokalen 15 minuten voor het einde van de kooktijd in kokend water. (Je kunt ze ook in de oven steriliseren zodra ze gevuld zijn, door ze gedurende 1 uur op 150°C op een lekbak met een bodempje water te zetten).

5. Haal de vis er als hij gaar is uit met een schuimspaan en laat hem uitlekken op een schone doek.

6. Neem een bokaal, leg op de bodem een schijfje citroen en een beetje rode ui, Thaise peper en gele paprika. Giet er wat olijfolie over. Snijd de vis met een mes in stukjes en gebruik je vingers om de bokaal tot halverwege te vullen. Bestrooi met mosterdzaadjes en vul verder aan met tonijn tot aan de schroefdraad. Werk af met een schijfje citroen, ui, chilipeper en paprika. Dek alles toe met olijfolie. Doe hetzelfde met de twee andere bokalen. Maak de rand goed schoon en sluit af.

7. Bewaar op een koele, donkere plaats. Laat drie maanden staan.

Tip: wil je een tuna melt maken? Chef Sofie Dumont heeft er een goed recept voor op haar website. sofiedumont.be

© Bram Debaenst

1 © Bram Debaenst

2 © Bram Debaenst

5 © Bram Debaenst