Ingekaderd

Na vorig jaar een collectie met het Deense designlabel HAY op de markt gebracht te hebben, speelt designerduo Muller Van Severen opnieuw soloslim. Naar aanleiding van Collectible lanceerden de Belgische ontwerpers de spiegel- en lampenreeks FRAMES, waarmee ze onderzochten hoe je metalen kunt transformeren tot design. Door het snijden en plooien van stalen platen creëerden ze architecturale kaders die schipperen tussen kunst en functioneel design. Zoals we van het duo gewend zijn, is de collectie bovendien een pleidooi voor meer kleur in huis.

mullervanseveren.be