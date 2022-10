Een korte gids voor liefhebbers van circulair design. Want zo maken we de cirkel rond.

Heel wat start-ups proberen tegenwoordig vanaf het begin een duurzaam verhaal te vertellen. Dat geldt ook voor het jonge Berlijnse label Open Funk. Met re:Mix lanceert het een keukenmixer die grotendeels tot stand kwam uit gerecycleerde materialen. In plaats van een grootschalige industriële productie, wordt de mixer lokaal samengesteld in een sociaal atelier. Gebruikers worden aangemoedigd om zelf hun product te herstellen aan de hand van tutorials in geval van defecten, of om hem opnieuw te verkopen, zodat de opgeknapte mixer weer naar een nieuwe keuken kan.