In de file voor de webshop

Ook in ons land is de opmars van de Chinese fast-fashionwebshop Shein onstuitbaar. Wanneer op de Antwerpse Meir een tijdelijke showroom opent, maakt de volkstoeloop duidelijk dat het merk, ondanks alle kritiek, erg populair is bij de jeugd. Die reageert wel zwaar teleurgesteld wanneer na uren aanschuiven blijkt dat Shein geen echte winkel heeft geopend. Producten kopen kan er niet, tenzij via de webshop. Het doel van de stunt is om klanten te laten kennismaken met het merk en de (wegwerp)stoffen, waarvoor Chinese werknemers zwaar uitgebuit zouden worden.