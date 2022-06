Ice ice baby

IJsjeszaken die verrassen.

1—Bas, Gent

Eigenaar Bassel Taylouni komt oorspronkelijk uit Syrië en leerde ijsjes proeven in Damascus. Zijn ijs is huisgemaakt, zonder artificiële kleur- of smaakversterkers. Daardoor kan hij het enkel bewaren in de diepvriezer en vind je hier geen open toog. Naast de klassieke smaken is er ook een dagmenu met Midden-Oosterse aroma’s.

justbas.com

2—Milad, Antwerpen

Talk of the town in Antwerpen. Milad is het Midden-Oosterse ijssalon van Setareh Pourjavan, van opleiding advocate, maar vandaag ijsjesmaakster. Ze heeft Iraanse roots en dat voel je in het smakenpalet dat ze aanbiedt. Verwacht Tahini Stracciatella, Koffie Kardemom of Perzische Pistachio.

miladicecream.be

3—Intelligentia, Eindhoven

Het creatiefste ijsjessalon van Nederland: denk aan zelfgemaakte magnums van boerenyoghurt, suikerspindecoratie met sakurabloesem of ananasijsfrietjes met een mayonaise van limoen en kokos.

intelligentia.nl

4—Ijsmanschap, Amsterdam

De eerste popsicle bar in Nederland. De vrolijke ijslolly’s met kokosmango of ijskoffie zijn gemaakt van honderd procent biologische ingrediënten.

ijsmanschap.nl

5—Milk Train, Londen

‘Mind the melt’ staat op de vloer te lezen. Deze winkel in Covent Garden is ingericht als een art-decometrostation en is het perfecte Instagramplaatje. Ze verkopen er candy floss ice cream cones, ijsjes met suikerspin-twist.

milktraincafe.com

6—Keep Bañana, München

‘Zero waste, more taste’ is de slogan van deze ijsjesmakers. De broers Thomas en Markus Mayr maken vegan softijs van rijpe bananen die in supermarkten anders bij het afval zouden belanden. Ze nemen zero waste letterlijk: de bekers zijn gemaakt van wafels en ook de lepels zijn eetbaar. Voor de liefhebbers is er ook bananenbrood en affogato (ijs in koffie).

@keep.banana

7—Koulchi Pop, Marrakesh

De popsicle-trend is ook gearriveerd in Marrakesh. Koulchi Pop heeft geen winkel, maar wel een pop-upfiets die zoals onze crèmekar in de stad opduikt. Of je bestelt de sorbetlolly’s via WhatsApp en ze worden vervolgens aan huis geleverd.

koulchipop.com

8—La Newyorkina, New York

Brengt innovaties naar de New Yorkse ijsscene, onder meer met paletas (Mexicaanse waterijsjes) en de ice cream sandwich (ijs in een donut van churro).

lanewyorkina.com

La Newyorkina, New York © GF