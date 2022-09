I am titanium

De Day-Date van Rolex, het door verzamelaars als de presidents’ watch bestempelde horloge, was in 1956 het eerste dat, boven op de datum, voluit de dagen van de week weergaf in een apart venster. Vandaag is dat technische hoogstandje beschikbaar in 26 talen en onderstreept het merk zijn expertise ook op de horlogering. Die is op de nieuwe Oyster Perpetual Day-Date 40 (60.200 euro) gekarteld en overduidelijk een Rolex, maar voor het eerst uitgevoerd in platinum, het kostbaarste metaal ter wereld en beduidend lichter dan staal.

