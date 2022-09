Hot stuff in Milaan

Landgenoten die een bijzondere indruk achterlieten.

1—Uit goede Brion

Axelle Vertommen heeft een zwak voor modernisme en postmodernisme, maar er is meer. Haar ontwerpen moeten ook functioneel zijn. Zo liet ze de afgelopen jaren al haar Memphis-achtige krabpalen Gattorre op ons los, haar Villa-tapijt en Ziggy-kapstok. Het Franse merk Matière Grise Industrie pakt nu uit met de Brion-lampencollectie die ze voor hen ontwierp. De vormgeving van de lamp is geïnspireerd op de Brion-begraafplaats van architect Carlo Scarpa. “Lampen hangen aan het plafond, aan de muur of staan op de grond. Nooit hangen ze in de hoek van een kamer. Deze lamp kan dat wel”, klinkt het. Ze onthullen een warm, indirect licht dankzij hun geometrische plooien. De reeks bestaat uit tafel-, wand- en vloerlampen.

Vanaf 370 euro.

2—Terug naar de essentie

Aanvankelijk stond JOV – de fabrikant van luxetapijten – bekend om zijn tijdloze, ingetogen tapijten. “Maar gaandeweg gingen we meer de designtour op”, vertelt zaakvoerder Gilles Vandenbussche. In maart pakte JOV nog uit met een opvallende samenwerking met Studiopepe. In Milaan ging alle aandacht naar de samenwerking met architect John Pawson, die hen terug naar de begindagen bracht met de kenmerkende minimalistische stijl. Met hun patronen en getextureerd oppervlak geven Row en Lattice de indruk geweven tapijten te zijn, terwijl ze getuft zijn in natuurlijke alpacawol, een nieuwe, bijzonder zachte kwaliteit binnen het gamma van JOV.

Lattice vanaf 723 euro/m2, Row vanaf 829 euro/m2..

3—Tinnen kok

“Tin wordt al honderden jaren gebruikt om togen te maken, maar een volledige keuken in tin is best revolutionair”, leidt architect Nicolas Schuybroek zijn eerste Signature Kitchen voor Obumex in. Hij treedt daarmee in de voetsporen van John Pawson. Schuybroek koos voor het materiaal om de tactiliteit. Omdat tin op een zandbed wordt gegoten, merk je overal kleine inslagen op het oppervlak. Die imperfecties doen het licht telkens op een andere manier weerkaatsen. Bovendien patineert tin op een heel eigenwijze manier. “Die imperfecties vormen een kracht. Na verloop van tijd wordt de keuken unieker.” Bovendien kan tin tegen een stootje. Hitte, koude of zuur zullen het niet beschadigen.

Prijs op aanvraag.