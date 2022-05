Rat

Ratten mogen in deze periode niet impulsief reageren. Als je met een moeilijke kwestie geconfronteerd wordt, moet je eerst luisteren naar alle betrokken partijen. Zet je schrap: je kunt dingen horen die niet naar je zin zijn. Je afwachtende houding brengt uiteindelijk wel opheldering.

Buffel

De lentesfeer zorgt ervoor dat je natuurlijke charme nu helemaal onweerstaanbaar is. Buffels voelen zich daar goed bij en wentelen zich maar wat graag in hun toenemende populariteit. Je krijgt ook veel meer zelfvertrouwen. Vooral in je liefdesleven biedt dat plots meer perspectieven.

Tijger

Tijgers zitten zeer goed in hun vel. Je bent rustig, maar je geniet ook van de drukte die nieuwe projecten op het werk meebrengen. Het enige wat je misschien moet doen, is je ideeën wat duidelijker toelichten. Je vindt het immers niet altijd even makkelijk om de anderen te overtuigen.

Kat

De tijd is je bondgenoot. In deze periode worden Katten meer dan ooit met rust gelaten. Het geeft je de kans om de puntjes eens goed op de i te zetten en de scherpe randjes weg te nemen. Je kunt nu ook meer aandacht besteden aan de details die het verschil maken.

Draak

Besluiteloosheid, onbeweeglijkheid of nonchalance: het zijn houdingen die Draken beter niet aannemen. Zowel privé als professioneel moet je de knoop durven door te hakken, en in sommige situaties doortastend zijn, zelfs als sommigen het daar moeilijk mee hebben.

Slang

Er is sprake van nieuwe plannen, zowel thuis als op het werk. Alleen zijn Slangen daar misschien niet aan toe. Het ziet ernaar uit dat je veeleer een stapje terug moet zetten en misschien zelfs vakantie nemen. Het zou ook een gelegenheid zijn om meer te investeren in je liefdesleven.

Paard

Je voelde je eventjes niet zo lekker, misschien zelfs wat onzeker, maar daar zijn Paarden nu helemaal overheen: je bent klaar om ertegenaan te gaan . Je wijkt voor niets of niemand en gaat recht op je doel af. Bovendien aarzel je niet om je eigen keuzes in vraag te stellen.

Geit

Geiten kunnen last hebben van enige paranoia. Om de een of andere reden ben je ervan overtuigd dat er achter je rug bewust beslissingen worden genomen die nadelig voor je zijn. Maak je geen zorgen: het zit in je hoofd. Je hebt veel meer mede- dan tegenstanders.

Aap

Je maakt in deze periode een paar foutjes. Sommige kunnen zelfs blunders genoemd worden. Gelukkig blijven die voor Apen zonder gevolgen. Dat betekent niet dat je niet moet remediëren: probeer geconcentreerder te zijn en stel definitieve beslissingen nog even uit.

Haan

Hanen staan soms zelf versteld van hun verleidingskracht. Je hebt zelfs het gevoel dat je vleugels krijgt, alsof niets of niemand jou nog kan weerstaan. Probeer met beide voeten op de grond te blijven, anders zou je die vleugels weleens kunnen verbranden.

Hond

Het is eigenlijk best eenvoudig: Honden hoeven zich in deze periode nergens zorgen over te maken. Je zelfvertrouwen is ook groot: je bent ervan overtuigd dat je de sleutel hebt voor ieder vraagstuk of raadsel. Ook in je liefdesleven zie je altijd de roze kant.

Zwijn

Zwijnen hebben maar beter niet al te hoge verwachtingen. Het wordt namelijk een behoorlijk banale periode. Dat past trouwens perfect bij hoe je je voelt. Je hebt geen behoefte aan sterke sensaties om het gevoel te krijgen dat je leeft. Wat routine is best oké.