Hoop doet leren

Toen de 32-jarige Yentl D’huyvetter haar nieuwe kinderlabel Hoop opstartte, wilde ze niet zomaar het volgende modemerk in de winkelstraat zijn. Samen met haar 95-jarige grootmoeder Suzanna, de inspiratie achter de gelijknamige nieuwe organisatie Suzanna Foundation, besloot ze aan de hand van haar kinderkleding kansarme kinderen in Afrika een duwtje in de rug te geven. Bij de aankoop van een kledingstuk doneer je namelijk een maaltijd, schoolboek of -uniform aan een leerling in Sierra Leone. Op elk etiket lees je op welke manier jij je steentje bijdroeg.

hoop-kidswear.com