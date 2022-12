Hoog bezoek

De hele Britse natie en eigenlijk de hele wereld is ontroerd wanneer Koningin Elizabeth II in het voorjaar van 2022 voor haar platinum jubileum Beertje Paddington op de thee uitnodigt en bekent dat ze – zoals hij onder zijn hoed – in haar handtas altijd een boterham met marmelade bij zich heeft. Wanneer de vorstin op 8 september op 96-jarige leeftijd overlijdt, valt Groot-Brittannië meer dan een week stil. In parken en aan paleizen worden niet alleen bloemen, maar ook enorm veel Paddington-knuffels en boterhammen met marmelade achtergelaten als eerbetoon. Zo veel dat er na een paar dagen een oproep volgt om dat a.u.b. niet meer te doen. De gedoneerde Paddingtons worden verzameld en gewassen, en door de nieuwe koningin, Camilla, in oktober gedoneerd aan Barnardo’s, een liefdadigheidsinstelling die rond kwetsbare kinderen werkt.