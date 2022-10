Hoezo rommel?

Het is wellicht de frustratie van alle ouders bij het opruimen van de kamer van hun puberzoon of -dochter: een enorme hoop kleren verspreid over de vloer. Het Milanese tapijtenlabel cc-tapis vond net inspiratie in deze wanorde. Samen met het kledingmerk Perks & Mini (P.A.M.) lanceert het een grafische wollen tapijtencollectie die “de kunst van het uitkleden viert”, waarbij telkens de mosterd werd gehaald bij bestaande stukken van P.A.M. Het is slechts een kwestie van tijd vooraleer je kind zijn rommel een bewuste esthetische keuze gaat noemen.

Vanaf 991 euro, shop.cc-tapis.com