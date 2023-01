Hoekje vintage

De vraag naar tweedehandsmode stijgt en steeds meer modewinkels hebben dat maar al te goed begrepen. Terwijl verschillende boetieks daardoor hun eigen oude collecties aanbieden in speciaal ingerichte tweedehandsrekken, gooit Juttu het over een andere boeg. Met het nieuwe concept ReJUsed nodigt de Belgische retailer twee tweedehandsmerken uit om vintage corners in te richten in zijn vestigingen in Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven. Het Antwerpse label Arkaiv en het Limburgse Studio Retag zullen zo vanaf 3 februari hun tweedehandsvondsten verkopen in de fysieke winkels.

