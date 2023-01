Hoe meer zielen

Op het eerste gezicht lijkt er misschien weinig structuur te zitten in de nieuwe expo van de Antwerpse Faina Gallery, maar soms moet een mens nu eenmaal twee keer kijken. De Oekraïense galeriste en architecte Viktoria Yakusha selecteerde kledij van vermaarde modeontwerpers als Yohji Yamamoto, Ann Demeulemeester en Martin Margiela en combineert ze in de expo met meubelen en ander design waarmee het onderling een connectie zou hebben. Volgens het spirituele idee van ‘animisme’, dat onder andere in Oekraïne en Japan leeft, zouden niet alleen mens en dier immers een ziel hebben, maar ook objecten. De stukken vertellen zo apart en samen een heel ander verhaal, meent de galerist. Zo combineert Yakusha onder meer een klein poppenjasje van Margiela met een motanka, een folkloristische pop uit Oekraïne. De meeste mode-items komen uit het archief van Labels Inc-oprichter Erna Vandekerckhove. Het woord soulmates krijgt plots een heel nieuwe betekenis.

