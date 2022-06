De inzet van de jonge Brusselse start-up Vineaste? Het concept van cadeau-abonnementen naar de wereld van wijn vertalen, met een formule die aangepast is aan alle levensgenieters. Of je nu als bon vivant op zoek bent naar nieuwe ontdekkingen of je als amateur wilt verdiepen in rijke smaken. Elke maand krijg je drie flessen opgestuurd, vooral natuurlijke en biodynamische wijnen.

Vanaf 29,99 euro per maand, vineaste.com