3 gerechten die je wellicht nog op je bord zult tegenkomen.

Crispy smashed potatoes

Wat? Het begon, zoals de meeste foodtrends vandaag, op TikTok. Toen het account @meatlikemike zijn recept deelde voor krokant gebakken aardappeltjes, ging het in een mum van tijd viraal. Het geheim achter het succes van de crispy smashed potatoes? Een krokant korstje met een zachte vulling, bovendien gezonder dan kroketten.

Hoe? Kook je (kriel)aardappelen 15 minuten. Meng ze in olie en kruiden naar keuze. Leg ze op een bakplaat en plet ze met behulp van een glas of kommetje tot schijven. Bestrijk opnieuw met olie. Bak gedurende 30 minuten in een oven van 200 graden. Draai ze halverwege om.

Waarom? De gekookte aardappel is op zijn retour. Een alternatief dringt zich op.

Gevulde eitjes

Wat? Je herkent deze gevulde eieren misschien nog van de koude buffetten die in de jaren tachtig immer present waren op recepties en feesten. In plaats van het klassieke recept waar je tante Sabine destijds bij zweerde, draaien foodies vandaag heel wat exotischer smaken in hun gevulde eieren. Van hummusvariaties of avocado tot Aziatisch en Zuid-Amerikaans geïnspireerde bereidingen.

Hoe? Haal de dooiers uit een hardgekookt ei en plet ze met smaakmakers naar keuze, vaak ook met mayonaise voor een goede binding. Spuit met behulp van een spuitzak terug in het halve gekookte ei. Makkelijk. Of met andere woorden: een eitje.

Waarom? Omdat alles altijd terugkomt.

Crème brûlée cone

Wat? Zie het als de streetfoodversie van het klassieke dessert met custard en een gekaramelliseerd suikerlaagje. Deze cone of crêpe is exact wat de naam belooft: crème brûlée in een hoorntje van pannenkoek. De culinaire website Mashed doopte het alvast ‘het hybride dessert om naar uit te kijken’.

Hoe? In het kort: bak een pannenkoek, beleg die naar eigen keuze (vaak met aardbei of banaan), en rol tot een hoorntje. Vul op met crème en karamelliseer de suiker. Geen zin om zelf te kokkerellen? Dan is de Londense zaak Boolay Crêpes blijkbaar het adres om de lekkernij te proeven.

Waarom? Weg met keuzestress bij het kiezen van een dessert.

Gevulde eitjes © illustraties Lauranne van Naemen