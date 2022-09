Hij weet de weg

Fashionisto’s tippen hun favoriete adressen.

Boris Devis

Hoewel kunst- en designdealer Boris Devis (40) nog altijd liever in vintage designshops snuistert dan in kledingwinkels, komt de Antwerpenaar steeds met een uitgesproken stijl voor de dag. Het draait voor hem allemaal om de juiste basisstukken combineren, en daarvoor heeft hij zijn vaste adressen in de Koekenstad.

Vier Antwerp

Uitbater Giancarlo Angeletti en ik kennen elkaar nog van in Mol, waar ik ben opgegroeid. Ik kom dus al jaren in de winkel, de meeste kleren uit mijn kleerkast kocht ik hier. Terwijl de meeste winkels nogal eendimensionaal kunnen zijn, is het aanbod van VIER erg gevarieerd, van high-end fashion tot streetwear en skatemerken. Sinds deze zomer bieden ze zelfs enkele rekken gecureerde vintagekleding aan. Ik koop het liefst stukken die een zekere basis hebben waar je mee kunt spelen in je kleerkast, en dan bedoel ik zeker niet alleen minimalistische kleren. Net als bij meubels zoek je best sterke, uiteenlopende stukken die elkaar aanvullen.

Theodoor van Rijswijckplaats 4, 2000 Antwerpen.

vierantwerp.com

K2 – De Kampeerder

Ik ben een hele grote fan van technische kleding. Je vindt hier kleren waarmee je alles kunt doen, van zitten in de zetel tot de natuur in trekken of uit eten gaan. Speciale dons- of regenjassen, cargobroeken, sjaals… zijn perfect te combineren met meer geklede stukken. Bij je eerste bezoek lijkt het wellicht alsof alles groen, bruin of zwart is, maar er zitten veel toffe dingen tussen. Je ziet om die reden ook steeds meer modemerken collabs aangaan met outdoorlabels.

Frankrijklei 109, Antwerpen.

Leopoldstraat 21, 2000 Antwerpen.

kampeerder.be

Louis

Ik kan niet anders dan Louis vermelden, waar je echt de crème de la crème van de hedendaagse mode vindt. Hier koop je de meer excentrieke stukken, natuurlijk ook wel hoger geprijsd. Toch geloof ik dat een goed designerstuk je garderobe kan opwaarderen, het maakt het geheel spannender. Ik beperk me daarbij zeker niet tot louter Belgische merken, ik heb geen oogkleppen op tijdens het winkelen. Zelf ken ik de eigenaars goed, dus heb ik niet meteen drempelvrees. Geïnteresseerde mensen die dat wel hebben, zou ik aanraden het gewoon eens een kans te geven. De eerste keer voelt het misschien wat uit je comfortzone, de tweede al heel wat minder.

Lombardenstraat 2, 2000 Antwerpen. louisantwerp.be

Modepaleis Dries van Noten

De ontwerpen van Dries Van Noten onderscheiden zich door hun combinatie van eenvoud en complexiteit. Ze zijn draagbaar en toch onmiskenbaar high-end fashion, dat voel je in de afwerking en de snit. Het maakt de kleren tot goede basisstukken, zelfs bijna essentieel. Ik moet toegeven dat ik meestal stukken van Van Noten koop tijdens de Designer Days die twee keer per jaar plaatsvinden in Antwerpen. Ik ben bij de gelukkigen die bij de eersten binnen kunnen op de stockverkoop, dat zou ik niet willen missen.

Nationalestraat 16, Antwerpen. eu.driesvannoten.com

Lockwood Avenue Store

Bij deze streetwearwinkel, om de hoek bij VIER, spring ik graag binnen. Je vindt er toffe sweaters en T-shirts, petjes of sneakers. Deze hedendaagse, vaak oversized stukken zijn tof in combinatie met klassiekere materialen of items. Het maakt je look wat jonger en frisser. Regelmatig verkopen ze er ook special editions die je alleen bij hen kunt verkrijgen.

IJzerenwaag 1-5, 2000 Antwerpen, lockwood-avenue.com

Valéry Gijsemberg

Valéry Gijsemberg (34) is Senior PR & Communications Manager voor Maasmechelen Village. Hij gaat vaak winkelen, ook zonder te kopen, om op de hoogte te blijven van de laatste mode- en retailtrends. Zijn eigen garderobe omschrijft hij als klassiek, met vooral tijdloze stukken in effen, neutrale kleuren.

Optiek Van Lindt

Optiek Van Lindt is een gevestigde waarde in mijn thuisstad Tienen en ver daarbuiten. De derde generatie, broer en zus Van Lindt, heeft zopas de familiezaak overgenomen, uitgebreid en volledig gerenoveerd. De winkel ademt elegantie. Ik heb veel bewondering voor jonge mensen die in deze tijd, en toch in een kleine stad, zo’n investering doen. Ze zijn sinds jaar en dag de verdeler van het Belgische Theo, maar hebben ook brillen en zonnebrillen van designermerken als Celine, Dior, Chanel en een grote selectie Tom Ford.

Beauduinstraat 28, 3300 Tienen optiekvanlindt.be

Senteurs d’Ailleurs

Eigenlijk zijn dit twee winkels naast elkaar: een haute parfumerie rechts met merken als Diptyque, Byredo, kaarsen van Cire Trudon en veel kleinere nichemerken die ze als eerste en enige in België aanbieden; en links de skincare en cosmetica. Ze verkopen ook mijn lievelingsmerk: Santa Maria Novella. Als ik er binnenstap, valt alle stress van mijn schouders. Het onthaal is warm en de knowhow van het personeel indrukwekkend.

Stefaniaplein 1A, 1050 Brussel.

senteursdailleurs.com

Shon Mott

De perfecte wardrobe staples vind je bij Shon Mott, een merk uit Barcelona van de broers Pep, Kiko en Lluis Buxó Generó. Ik heb er een donkerblauwe chino van die ik zowel met een sweater als met een double-breasted blazer draag. De fit is top: niet te baggy en niet te strak. Ze hebben ook superleuke hemden en cardigans in viscose jersey. Casual stukken, maar zo mooi uitgevoerd dat ik me altijd opgekleed voel als ik ze draag.

Drukkerijstraat 22, 2000 Antwerpen. shonmott.com

American Vintage

De winkel in Maasmechelen Village is mooi ingericht en heeft een ruim aanbod voor mannen. Het is een klassiek Frans merk, uit Marseille, maar zonder de Parijse chic, eerder casual. Ik hou vooral van hun kwalitatieve materialen en kleurgebruik. Als ik echt tevreden ben over een model, koop ik het in verschillende kleuren. Ook hun wintermantels en accessoires zoals chunky gebreide sjaals zijn de moeite.

Zetellaan 100, 3630 Maasmechelen. americanvintage-store.com

Scarpina

Scarpina doet het woord ‘boetiek’ alle eer aan: het is een chique, veertig jaar oude zaak met een goed gecureerde selectie en een persoonlijke service, voor mannen en vrouwen. Naast schoenen en accessoires van hoofdzakelijk Italiaanse topmerken als Fratelli Rossetti, Prada, Sergio Rossi en Tod’s, hebben ze ook een klein aanbod ready-to-wear van gevestigde én opkomende namen, waaronder de knitwear van Cesar Casier.

Stapelstraat 72/74, 3800 Sint-Truiden. scarpina.be

Justin Paquay

Brusselaar Justin Paquay (29) is fotograaf en artistiek directeur voor L’Officiel Hommes. Als stijliconen noemt hij o.a. de Spaanse influencer Joan Palas en de New Yorkse producer en artistiek directeur Marcos Fecchino.

Lacoste

Ik ben een fan van het werk van hun artistiek directeur Louise Trotter. Ik heb de indruk dat ze perfect begrijpt waar we vandaag zin in hebben, zoals de combinatie van piqué of tricot met streetwear, en daarbij zware bergschoenen voor in de stad. Zij is erin geslaagd om het klassieke label hypermodern te maken en ook al kan ik me niet altijd de stukken van het defilé permitteren, ik ga ze graag bewonderen in de Brusselse flagshipstore.

Louizalaan 9, 1060 Brussel. lacoste.com

Bellerose

Dit kan misschien een wat brave keuze lijken, maar op het vlak van basisstukken is Bellerose niet te kloppen. Je vindt er mooie jeans, fraaie jasjes in ribfluweel, en de snit is altijd onberispelijk. Dit is de ideale plek als je eenvoudige, maar mooie stukken nodig hebt. Ik heb jaren geleden bij hen een lichte, gespikkelde trui gekocht en ik draag hem nog altijd met evenveel plezier.

Louizalaan 66, 1060 Brussel. bellerose.be

Solebox

De winkel is nog maar pas open, met een zeer bijzondere inrichting die inspeelt op de eigenheid en de geschiedenis van Brussel. Je treft hier een selectie van hypervernieuwende schoenen. Als je een paar collector sneakers op de kop wilt tikken die je nergens anders ziet, is dit de plek waar je moet zijn. Ik heb de boetiek online ontdekt en ik heb de indruk dat het algoritme begrepen heeft dat sneakers voor mij een bron van inspiratie zijn voor mijn shopping, want ik krijg nu voortdurend nieuwe merken voorgesteld.

Adolphe Maxlaan 86, 1000 Brussel. solebox.com

A.P.C.

Nog een uitstekend adres voor basisstukken van mooie en soepele stoffen is A.P.C. Ik heb een zwak voor het doorgedreven grafische werk, altijd met kleine, sympathieke details. Dit merk vertegenwoordigt voor mij het prototype van ongedwongen elegantie, en dat is net waar ik voor mezelf naar streef.

Antoine Dansaertstraat 60, 1000 Brussel. fr.apcstore.com

Aesop

Ik ben dol op dit merk. Mijn compagnon en ik zijn fans van het eerste uur. Ik vind het super dat iedere winkel wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met een plaatselijke architect, zodat de ligging en de eigenheid van de plek benadrukt worden. De sfeer in hun boetieks is hyperzen en ik ben dol op de gezichtsolie op basis van wortelen: ik krijg er instant een mooiere teint van.

Naamsestraat 34, 1000 Brussel. aesop.com

Niyona

Dit is het merk van een man en een vrouw die design en concept hebben gestudeerd en die op een buitengewone manier met leer werken. Ze hebben al met ettelijke restaurants samengewerkt, met name Bozar, waarvoor ze de menukaart en de onderleggers hebben getekend, en ik droom van hun helmen voor Vespa. Helaas, zoals dat vaak gaat met mooie dingen, zijn ze niet goedkoop, maar ik vind het super dat er mensen zijn die zo gespecialiseerd zijn in een vakgebied.

Obusstraat 165, 1070 Brussel. niyona.be

Louis © INSTAGRAM / & louisantwerp

Lockwood Avenue Store © GF

Valéry Gijsemberg © GF

Shon Mott © GF

Optiek Van Lindt © GF

American Vintage © GF

Justin Paquay © GF

Lacoste © GF

Solebox © GF

Niyona © GF / Giulia Gerosa