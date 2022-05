‘Het enige wat het einde van de wereld zou betekenen, is het einde van de wereld’

Deze week: Marianne Deckmyn (53) was in een vorig leven advocaat, maar baat vandaag met haar man de gîte Les Libellules du Gard in Zuid-Frankrijk uit. Als ze daar al eens grijze wolken voor de zon ziet schuiven, bijvoorbeeld door verdriet of ziekte, denkt Marianne aan haar rolmodellen.

“Obama had vaak gelijk, maar voor mij toch het meest in zijn afscheidsspeech. Hij stelde toen zijn dochters en eigenlijk ook de rest van de wereld gerust over de toekomst onder Trump, door te zeggen: ‘ The only thing that’s the end of the world is the end of the world.’ Die zin trof mij diep, waarschijnlijk omdat ik er het grote relativeringsvermogen van mijn grootmoeder en mezelf in herkende.

Mémé kende serieuze tegenslagen. Haar kinderen waren nog maar zeven, drie en één toen haar man na een zeer korte, pijnlijke ziekte overleed. De priester koppelde haar kort nadien aan een weduwnaar die zijn vrouw en derde kind in het kraambed had verloren. Toch waren die twee mensen altijd goedlachs en optimistisch; ik heb niets dan liefdevolle herinneringen aan hen. Mémé werd nooit boos, zelfs niet als ze zag dat ik stiekem in de witte broden had zitten pulken. Dan zei ze gewoon: ‘Kijk, Richard, er hebben weer muisjes in gezeten.’

Toen ik op mijn achtste weer eens was blijven logeren, werd ze onwel. ‘Marianne,’ zei ze in paniek, ‘ik denk dat ik doodga.’ Een halfuur later was ze er niet meer. Mijn verdriet was natuurlijk groot, maar ik bleef er niet lang in hangen omdat ik voelde dat iets ons altijd zou binden. Nu, 45 jaar later, is dat nog zo. Elke keer dat ik in België ben, ga ik haar graf netjes maken, dat zou ze fijn gevonden hebben.

Als ik in de tuin werk, praat ik dan weer in gedachten met mijn mama. Zij stierf twee jaar geleden na een jarenlange lijdensweg door parkinson. Natuurlijk deed het veel pijn iemand te moeten laten gaan die ik zo graag zag, maar dat kon ik verzachten door te beseffen wat een voorrecht het was om tot mijn 50ste mijn moeder bij mij gehad te hebben. Ze was de liefste vrouw ooit. In mijn kindertijd kwam ze zonder uitzondering voor het slapengaan met mij babbelen, zittend op het bed, met haar arm rond mij. Ik zat in dezelfde houding bij haar toen ze stierf. Terwijl ik haar wiegde, kreeg ik de indruk dat er een zekere rust over haar kwam, net zoals zij die mij had gegeven als kind.

Ik heb dus zoveel om dankbaar voor te zijn dat ik zelfs de grootste tegenslagen niet het einde van de wereld vind. Integendeel, soms haal ik er kracht of wijsheid uit. Voor praktische problemen bedenk ik altijd een oplossing, iets wat Mémé ook goed kon. Toen een van mijn twee zonen onlangs belde met ‘een groot probleem’, vroeg ik of hij nog wist van welke zorgen hij een jaar eerder wakker had gelegen. Het antwoord was ‘nee’. Dus ik zei: ‘Maak je niet druk, neem even afstand.’ Hij vond snel een oplossing.

Ik probeer mijn kinderen echt in die geest te laten denken, zelfs over de kanker die mij vorig jaar totaal onverwacht te pakken kreeg. Dat was natuurlijk slikken en vandaag maakt dat rotbeest me bij momenten nog angstig, zeker als de driemaandelijkse scan eraan komt, maar ik focus op mijn genezing. Ik leef zo normaal en vrolijk mogelijk. ‘We moeten van elke dag een mooie dag maken’, zeg ik tegen mijn gezin. Zo kunnen zij later met een goed gevoel terugkijken en kan ik zeggen dat ik tot mijn laatste snik trouw bleef aan dat motto dat ik deel met Obama. Alles in perspectief zetten, dankbaar zijn voor wat er wél is of was. Dan kun je zelfs mét problemen een tevreden mens zijn.”