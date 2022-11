Het carrièrepad van Marie-José Van Hee

Het is al van 1993 geleden dat Marie-José Van Hee als jonge architecte haar werk tentoonstelde in De Singel. Dertig jaar later geven het Antwerpse kunstencentrum en het Vlaams Architectuurinstituut Van Hee opnieuw een podium om haar carrièrepad in beeld te brengen. Dat laatste mag je best letterlijk interpreteren. De gerenommeerde architecte stelde twee wandelroutes samen, een lange en een korte, doorheen haar archief, van ettelijke residentiële projecten tot publieke gebouwen als de Antwerpse Modenatie en de Stadshal in Gent.

“Als architect kun je geen egotripper zijn”, zegt de zeventiger. “Je werkt nu eenmaal met en voor mensen.” Die houding leverde Van Hee de voorbije veertig jaar meer dan vierhonderd projecten op, waarvan er ongeveer tweehonderdvijftig werden uitgevoerd. Opvallend: ook de niet uitgevoerde projecten van haar bureau zullen in het zogenaamde Salon des Refusés te bekijken zijn, daar de architecte meent dat ze even belangrijk zijn als de projecten die wel uitgevoerd werden. “Maar ik heb een haat-liefdeverhouding met alles wat niet uitgevoerd werd,” nuanceert Van Hee, “zeker met de wedstrijdprojecten.”

House Van Hee © VIKTOR DERKS

Naast foto’s en plannen van haar projecten, gaat Marie-José Van Hee ook in dialoog met de architectuur van De Singel, van de hand van Leon Stynen. Op het voorplein van het kunstencentrum wordt zo een boom geplant. “Als architect wil je altijd iets achterlaten. De boom moet het plein activeren en meer leven aantrekken.”

Marie-José Van Hee architecten. Een wandeling, desingel.be