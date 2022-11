Het betere voetenwerk

Drie jaar geleden figureerde hij nog in een reclamespot van Bristol, intussen brengt danser, acteur en choreograaf Joffrey Anane een eigen collectie uit met het Belgische merk. “Als artiest gebruik ik mode om te experimenteren, mijn identiteit vorm te geven of mijn kunst te versterken. Mijn stijl is uiteenlopend, van gritty tot classy oversized suits”, zegt Anane. De collectie is genderneutraal en betaalbaar, om ze “zo toegankelijk mogelijk te maken”. Naast onder andere pakken met baggy fit ontwierp Anane uiteraard ook schoenen (Bristol is het vroegere Shoe Discount), waaronder coole sneakers, leren loafers en zelfs snowboots.

