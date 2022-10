Hartige chorizo-kaassoesjes

Deze kaassoesjes combineren het zacht pikante van Spaanse chorizo met de krachtige tonen van een goede cheddar. Een creatie om van te genieten bij het flakkerende haardvuur.

Voor ongeveer 15 soesjes:

150 g verse chorizo (liefst Sarta-chorizo

van het merk Bonneterre)

250 ml water

60 g boter

½ tl zout

120 g bloem

3 eieren

100 g geraspte cheddar

1. Verwarm de oven voor op 200°C.

2. Haal het vel van de chorizo en snijd hem in grove stukken. Doe hem in een keukenmachine en hak fijn tot een korrelige massa. Bak vervolgens in een pan – het idee is om een soort krokante chapelure te krijgen. Laat uitlekken en laat drogen op bakpapier. Zet opzij.

3. Bereid het deeg. Giet in een kookpan 250 ml water, 60 g boter en het zout. Breng aan de kook op middelhoog vuur (de boter moet smelten voordat het water kookt). Haal van het vuur zodra de boter is gesmolten en voeg in één keer de bloem toe. Zet weer op het vuur en klop met de garde tot het mengsel een gladde massa vormt en niet meer aan de randen kleeft. Dit moet vrij snel, binnen twee minuten, klaar zijn.

4. Doe het deeg vervolgens in een kom en meng gedurende 15 seconden. Voeg de eieren toe en meng nog 45 seconden. Schraap de randen af, voeg de chorizo en 100 g fijngeraspte cheddar toe. Roer nog 15 seconden.

5. Maak je handen nat, neem wat deeg en vorm een bal ter grootte van een pingpongbal. Leg op een bakmatje op een bakplaat, klaar om in de oven te zetten. Herhaal tot al het deeg verwerkt is. Zet 25 tot 30 minuten in de oven. Serveer goed warm.

Tip: heerlijk in combinatie met een goede Jambe de Bois van Brasserie de la Senne of een St.Bernardus Tripel.

1 © Diane Hendrikx

2 © Diane Hendrikx

3 © Diane Hendrikx