Hand in eigen handtas

De handtas blijft een van de meest verkochte accessoires in de modewereld. In een expo in het Modemuseum van Hasselt ontdek je waarom we zo verknocht zijn geraakt aan onze handtas en hoe het naast een praktisch item vooral ook een statussymbool is geworden.

Goed nieuws voor modeliefhebbers die eind vorig jaar niet in het Londense Victoria and Albert Museum (V&A) zijn geraakt voor de tentoonstelling Bags: Inside Out. Vanaf 23 december organiseert het Modemuseum Hasselt deze expo over de eeuwenoude fascinatie voor handtassen en stelt het maar liefst 270 historische en iconische stukken tentoon.

In de expo wordt de handtas door de eeuwen heen minutieus ontleed. Welke rol speelde de tas als functioneel accessoire en in hoeverre stond hij symbool voor de tijdgeest? We bergen onze meest waardevolle items erin op, van geld tot liefdesbrieven, en tegelijk druk je er soms ook politieke en artistieke ideeën mee uit. Wat begon als praktisch object, ging steeds meer om status draaien. Zo wordt ook de opkomst van de it-bag gecoverd, met dank aan bekende koppen die vaak hun naam gaven aan iconische modellen, met als bekendste voorbeeld wellicht de Birkin-tas van Hermès.

Nieuw is dat er ook een Belgisch luik aan de expo werd toegevoegd. Onder het motto ‘Belgitude’ vulde het Modemuseum Hasselt de collectie van het V&A aan met Belgische ontwerpen van vroeger en nu. Naast beroemde stukken van Delvaux duiken ook tassen van jongere designers als Lies Mertens en Griet Aesaert op. Hoe ontwerpen zij in tijden waarin duurzaamheidsteeds belangrijker wordt? En hoe stap je af van het idee dat een handtas iets voor vrouwen is?

De handtas herbergt veel meer dan je op het eerste gezicht zou denken.

