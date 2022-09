Groen(t)e gerechten

Het vegetarisme is al een tijd zijn geitenwollen sokken kwijt. Deze restaurants tillen groenten naar een nog hoger niveau.

Vlaanderen HUMM

Dageraadplaats 33,

2018 Antwerpen

humm.love

Maandag gesloten.

De stilstand die de lockdown met zich meebracht was voor iedereen even slikken. Frederik Vercammen van Humm besefte dat het misschien in de toekomst anders moest en weerde alle vlees en vis uit de keuken. Op de Midden-Oosters georiënteerde kaart vind je plant-based interpretaties van bijvoorbeeld shoarma, durum en tal van klassiekers. Maar noem het geen snackbar met veel groenten. Humm is een hang-outrestaurant met een doorlopend open keuken. Ontbijten kun je dus de hele dag, aperitief met gedeelde bordjes is ook geen probleem en ’s avonds is er een menuformule of een selectie aan hoofdgerechten. Na de zomer volgt trouwens een tweede vestiging, Humm Deli, zodat er geen excuses meer zijn voor ongezonde fastfood.

Hoofdgerechten 15 euro, Humm experience menu voor 2 personen 53 euro.

MAGMA

Borzestraat 5,

2800 Mechelen

magma.be

Zondag, maandag en dinsdag gesloten.

Chef Maarten van Essche begon zijn restaurant als een ode aan de hitte van de pizzaoven. Daaruit kwamen dan kleine en grotere gerechten, en uiteraard pizza, die je bestelde naar smaak en voorkeur. Omdat alleen idioten niet van mening veranderen, bracht de pandemie inzicht en verandering. Van Essche puurde zijn stijl en filosofie – zero waste is een belangrijk streefdoel – uit en ging nog meer op zoek naar specifieke producten, bereidingen en methodes. Nu prijkt er op de menukaart een vaste formule met of zonder ‘dieren’ die je nog kunt uitbreiden met kaas en/of desserts. Dat alles speelt zich af in een bijna industrieel aandoende ruimte die toch bijzonder gezellig voelt. Heel weinig is hier aan het toeval overgelaten en dat merk je aan alles.

Menu vanaf 62 euro, aangepaste dranken vanaf 30 euro.

LENTO

Zuivelmarkt 34,

3500 Hasselt

Oude Koornmarkt 44A,

2000 Antwerpen

restaurantlento.be

Zondag en maandag gesloten.

Lento is het verhaal van een jong gezin dat besliste om het anders te doen. Yolan Bamps en Tekla Vancleyenbreugel wilden elkaar graag meer zien dan alleen ’s avonds na het werk of tijdens het weekend. Een eigen zaak was een logische stap, net als de keuze voor een veganistisch restaurant. De levensstijl bleek voor hen heel goed te werken en dat wilden ze graag uitdragen. Een menu dat maandelijks verandert met toegankelijke, maar ook gedurfdere combinaties zoals pistache-ijs met kokos en kropsla. Na een succesvolle start in Hasselt spreidde Lento onlangs de vleugels: sinds begin dit jaar kunnen mensen in Antwerpen ook aanschuiven bij Lento in de schaduw van de Bourlaschouwburg.

Savage © GF / Gabriel de Selys

Drie gangen 33 euro, vier gangen 39 euro.

AMARANTH

Ringvaartstraat 51,

9820 Merelbeke

amaranth-plantbased.com

Open op vrijdag, zaterdag, feestdagen en verlengde weekends. Enkel op reservatie.

Chefs als Pieter-Jan Lint geven het imago van de vegan keuken een flinke boost. Jaren geleden begon hij een cateringbedrijf met vegan fine dining: klassevol dineren zonder dierlijke producten. Sinds vorig jaar heeft de zaak een vaste plek gevonden in Merelbeke. Amaranth is in alle opzichten klassiek uit eten gaan: een menuformule op het ritme van de seizoenen met prachtig gedresseerde borden in een dromerig kader. Hét grote verschil is dat alles vegan is. Voor Pieter-Jan en partner Carmen Duytschaever een vanzelfsprekendheid die ze graag willen delen. Als je nu al overtuigd bent, is snel handelen een must: reservaties kunnen pas weer voor februari volgend jaar.

Vast menu 95 euro p.p., aangepaste dranken/wijnen 38/48 euro.

FERRI

Ottogracht 48,

9000 Gent

ferri.gent

Maandag en dinsdag gesloten.

Wie Ferri passeert, waant zich in het buitenland. De felblauwe gevel met de naam in geel neon doet mediterraan aan. Ook binnen lijkt er een microklimaat te heersen met een prachtige bar en sfeervolle inrichting. Ferri, genoemd naar chef en eigenaar Jethro Ferri, betekende voor hem de grote sprong naar een eigen zaak. Na een carrière bij Les Tartes de Françoise was het tijd voor zijn eigen verhaal. Samen met partner Julie Van Gysel serveert hij een moderne vegetarische keuken. Voor de lunch is er een menu met beperkte keuze, ’s avonds is er een breder aanbod met bordjes om te delen. Vers, eerlijk en gezond, maar met een gastronomische flair.

Gerechten om te delen tussen 12 en 23 euro, driegangenlunch 26 euro.

SALADETTE

Hugo Verrieststraat 2a,

8800 Roeselare

saladette.be

Zondag, maandag en feestdagen gesloten.

Onder het motto van Michel Pollan – ‘eet echt voedsel, niet te veel en vooral planten’ – trekt Saladette voluit de kaart van groenten en fruit. Zoveel mogelijk vegetarisch, zoveel mogelijk lokaal en uiteraard volgens het ritme van de seizoenen. Er is een verstoog met een dagelijks aanbod salades, ovenschotels, groentetaarten en ander lekkers: voor wie de tijd heeft ideaal om ter plaatse te eten, maar ook makkelijk om mee te nemen op weg naar huis of kantoor. Kun je even een opkikker gebruiken? Dan zijn er slow pressed sapjes en lokaal gebrande koffie. Een betere wereld begint op je bord.

Gerechten van 12,50 euro tot 17 euro.

Brussels Gewest SAVAGE

Vredestraat 22,

1050 Brussel

savage.restaurant

Zondag, maandag en dinsdagmiddag gesloten.

‘A plant-based experience’ is hier de slagzin. Een gedurfde belofte die wordt ingelost. De Nederlandse chef Joël Rammelsberg deed de nodige ervaring op bij WY van Bart De Pooter. In een origineel decor met ruwe stenen tafels die zowel werkvlak als proeftafel zijn, tovert deze vuurmagiër composities tevoorschijn die aan zentuinen doen denken. En ze zijn even smakelijk als oogstrelend. Verrassing: de chef suggereert als extraatje bij elk gerecht ook een portie vlees of vis. Mooi, al moeten deze vrij dure sidedishes het wel afleggen tegen de precisie en de lichtheid van zijn groentebereidingen.

Menu 36 euro.

KOOL CHOU

Munthofstraat 168,

1060 Brussel

Facebook Kool Chou

Zaterdag en zondag gesloten.

Kool Chou maakt groenten weer gewoon, en dat in een familiale sfeer, al roepen de houten bekleding en de aan een oud klaslokaal herinnerende tafels ook wel een beetje de sfeer van een school op. Mooi, puur, met een dosis nostalgie. Bestellen doe je hier aan de toog. Kool Chou biedt verschillende formules, van de viergroentenschotel tot de soep van de dag. Daarnaast is er de huisschotel, geserveerd met een vlees-, vis- of groentegarnituur. Zonder de dagschotel te vergeten, en natuurlijk de hartige taart, in de vorm van een quiche met veldsla, zoete aardappelen, feta en paranoten. Een origineel dessert is het shortbread-koekje, gepresenteerd als een soort Twix, met een mengsel van biscuit, karamel en chocolade. Verslavend! Gerechten van 10 tot 13 euro.

TITULUS

Waversesteenweg 167a, 1050 Brussel

titulus.be

Zondag en maandag gesloten.

Een wijnbar gespecialiseerd in natuurwijnen waar je ook iets kunt eten? Hebben we al vaker gezien. Titulus pakt het anders aan. Hier is geen plaats voor klassieke zware kazen en overdadige charcuterieschotels, en dat heeft alles te maken met het talent van de bevlogen vegetarische chef Lyla Bangels. Zonder de dierlijke eiwitten volledig af te schrijven, presenteert zij een mooie waaier van kleine gerechten om te delen. En die seizoensgebonden gerechtjes zijn zonder meer verrassend. Ze zijn zowel verfijnd als inventief, met hier en daar een exotisch tintje en altijd ecologisch doordacht. Een voorbeeld? De gnudi, warm geserveerde Toscaanse ricottaballetjes met salie. Of doe toch maar die compositie van biet, granaatappel en balsamico.

Kleine gerechten van 7 tot 15 euro.

IODA

Overwinningstraat 23,

1060 Brussel

Instagram @ioda.restaurant

Zondag, maandag, dinsdag, woensdagmiddag en zaterdagmiddag gesloten.

César Hoed, de koning van de gezonde groenteschotels, weet onze smaakpapillen te raken waar het moet. Het begint al sterk met de venkel-appelgazpacho die wordt geserveerd als voorgerecht met feta-sneeuw, citroenmelisseolie en oesterblad. Een tweede topper is de overheerlijke gegrilde aubergine met tonen van geroosterde rijst en zwarte olijven. Dit jonge talent leerde de stiel in Humus x Hortense, zowat het beste vegetarische restaurant van Brussel. Terwijl de lunchgerechten volledig focussen op groenten, wordt ’s avonds de kaart van het pescotarisme getrokken. De vintage tegels, de kale bakstenen en de mooi geënsceneerde schuiframen maken het decor compleet. Let wel: hier wordt gegrild, maar alleen groenten en fruit.

Ioda © GF

Menu 35 euro.

Wallonië FOOD WITH VARINDER

Place A. Favresse 71, 1310 Terhulpen

foodwithvarinder.com

Maandag, dinsdag, woensdag, zaterdagmiddag en zondagavond gesloten.

De culinaire bron van Varinder is het sikhisme. Het vegetarisme zit de chef-kok, net als haar moeder en grootmoeder, in het bloed. In haar restaurant als een oosterse woonkamer met een vrolijk amalgaam van diverse meubelen, comfortabele fauteuils, poefs en tapijten, serveert ze alle mogelijke groenten uit alle hoeken van de wereld, van Palestina tot Iran. Alles wordt mooi geschikt in kommen, en overal hoort za’atar-focaccia bij. We doen ons te goed aan een op de tong smeltende gekonfijte aubergine met kikkererwten en paprika’s, een op muhammara-wijze verwerkte hummus, een Perzische kuku sabzi met de fijne smaak van dille en een heerlijk frisse salade van spinazie bestrooid met Medjoul-dadels, sumak en geroosterde amandelen.

Lunch 16,50 euro, menu 35 euro.

RIZOM

Rue Sainte-Louise, 7301 Boussu

rizom-restaurant.be

Maandag, dinsdagavond, woensdagavond, donderdagavond en zaterdagavond gesloten.

Olivier De Vriendt verdiende zijn sporen bij San Degeimbre, maar slaat nu zijn vleugels uit in dit prachtige restaurant in het kader van Grand Hornu. Opvallend in deze grote ruimte zijn de minimalistische lijnen, de geborstelde betonvloer, de rode bakstenen muren en de elegante stalen structuren. Wat de menu’s betreft is er de keuze uit 3, 4, 5 of 7 gangen, afhankelijk van het tijdstip van de dag en van het hongergevoel, waarbij alles in het teken staat van de ‘slash’, denk aan venkel/snijboon/yuzu of lente-ui/wortel/tijm. Je kiest gewoon de optie die je wilt (vegetarisch, vis of vlees). Wij adviseren alvast de volledig plantaardige optie, vooral vanwege de unieke creaties die het hele spectrum van smaken en texturen exploreren. Ook de aangeboden bierakkoorden zijn niet te versmaden.

Menu’s 40, 50, 65 en 80 euro.

GORDITA

Rue Saint-Rémy 14, 4000 Luik

gorditacafe.com

Maandag en dinsdag gesloten.

Gordita is fusion tot en met. Denk aan de sfeer van Balinese coffeeshops, gecombineerd met Latijns-Amerikaanse taqueria’s, maar ook aan pastelkleurige meubelen en humoristische bestekpotten. Alles is hier ‘cool’, inclusief de ongeremde decoratie, de vrolijke patio en de knipoogjes naar Frieda Kahlo. Kortom, je krijgt een onontkoombaar vakantiegevoel. In de recent uitgebreide Gordita krijg je de keuze om groenten niet langer te zien als bijzaak, maar als centrale voeding. Het resultaat? Bao’s met een twist, fantasierijke taco’s (uitstekende ‘tziki-taco’s’), nacho’s met mango-guacamole en baba ganoush. Alles ziet er even verleidelijk uit. Deze sprankelende creaties zijn het werk van een voor tachtig procent vrouwelijk team en de initiatiefneemster begon haar carrière als influencer. Een ideaal adresje voor de zondagse brunch.

Gerechten van 8 tot 14 euro.