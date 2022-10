Goud waard

Als je langs het Sentier des Douaniers, een kustpad in Bretagne, loopt, is de kans groot dat je gaspeldoorn zult tegenkomen. Dat de plant ook cosmetische eigenschappen heeft, zorgt ervoor dat de Bretoense gouden bloem plots het steringrediënt is tegen huidverslapping in de Multi-Intensive-antiverouderingslijn van Clarins. Het Franse merk springt daarmee op de kar van de trend in de beautyindustrie om ingrediënten zo dicht mogelijk bij huis te zoeken, iets dat Chanel en Caudalie ook al begrepen hadden. Een ode aan de lokale biodiversiteit.

