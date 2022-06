Goed geslapen

Van een lumineus appartement aan zee tot een plezierkasteel in de vallei of een middeleeuwse boerderij tussen de alpaca’s, van West-Vlaanderen tot in Luxemburg: onze redactie testte zes van de beste nieuwe logeeradressen uit in België. En keerde tevreden terug.

1. La Roseraie — Modave, Luik

Uitgetest door Nathalie Le Blanc

“Een glazen huisje in de tuin van La Roseraie, dat gelukkig niet zo doorzichtig is als die omschrijving suggereert. Wie komt dineren in dit gerenommeerde restaurant, kan niet alleen in de villa zelf, maar ook in deze moderne shelter logeren. Het voelt alsof iemand een elegante hotelkamer heeft weggesneden en in dit huisje met puntdak heeft gedropt. Architect Maxime Faniel tekende de plannen, vandaag staan er twee shelters in het bos, maar er zijn er een achttal gepland, waarvan eentje hoog in een boom.

Aan de ene kant heb je uitzicht op de tuin, het nieuwe zwembad en de sierlijke serre, aan de andere kant op het bos, en samen met de fluitende vogels doet dat de stress meteen van je af glijden. Zelfs in de regen zorgt een rondje door het bos – suiver les champignons – ervoor dat je appetijt voldoende is opgewekt voor het zevengangenmenu dat eraan komt.

Chef Marie Trignon was drie jaar toen ze hier kwam wonen. Vader Vincent en moeder Madeleine bouwden met hun zaak een reputatie voor Franse haute cuisine uit. Marie verliet het nest, maar landde in 2017 na een omweg langs een studie vertaler-tolk, Londen, een culinaire opleiding, de keukens van wat sterrenzaken en de gerenommeerde Dorchester weer in Modave, om het roer in de keuken van haar vader over te nemen. Haar liefde voor kunst en oog voor schoonheid voel je in de mooie inrichting en het stijlvolle design dat op tafel komt, haar talent voor verfijnde sauzen kreeg ze van haar vader mee. Vader en dochter staan samen in de keuken, wat ze serveren is klassiek maar modern. Mama Madeleine zet een smeuïge gratin op tafel, een van Maries tweelingdochters komt even binnengewandeld bij het dessert, ik heb het gevoel dat ik op bezoek ben bij een bevriende familie die heerlijk kan koken, een uitmuntende smaak heeft en vooral zeer gastvrij is.

Résidence du Blekker — Koksijde © GF / Jean Pierre GabrieL

Dat ik het gordijn van het raam met boszicht open moet laten, geeft de maître mee als advies als ik terug naar mijn shelter wandel. Hij heeft gelijk, wakker worden met de zon die door het gebladerte schijnt, bezorgt zelfs wie geen ochtendmens is een goed humeur.

Het ontbijt is spectaculair. Fruitsla en granola, een eitje met spek, en dan kaas, sandwiches en viennoiserie, gepresenteerd als was het afternoon tea. Het glaasje roze champagne dat erbij geserveerd wordt vat ons bezoek mooi samen. Klassiek, maar toch net iets anders en over de hele lijn heerlijk.”

Vanaf 165 euro per nacht, ontbijt 15 euro.

Menu van 5, 6 of 7 gangen, vanaf 65 tot 85 euro. laroseraiemodave.com

2. Résidence du Blekker —Koksijde, West-Vlaanderen

Uitgetest door Elke Lahousse

“Het plezier aan zee beleef je door er gewoon te zijn: wandelen door de duinen, met de voeten in de zee en nadien een goeie garnaalkroket. Wie er kan overnachten, heeft de volgende dag natuurlijk tijd om dat andere ijskraam eens te testen, en halen we straks een stokbrood en noordzeesalade bij de visboer? In Résidence du Blekker, een lichtrijk appartement in Koksijde, had ik nog plannen kunnen maken voor een hele week.

Het appartement ligt in een modernistisch gebouw uit 1935, waar in de hal heel wat authentieke elementen bewaard bleven, zoals sierlijke balustrades en schrijnwerk in Congolees hardhout. Naast het gebouw ligt De Hoge Blekker, een beschermd natuurreservaat en met zijn 33 meter de hoogste duintop van de Belgische kust. Deze locatie, in combinatie met de architecturale uitstraling van het pand, overtuigde Jasper en Zoë twee jaar geleden om hier een weekendverblijf te maken met twee slaapkamers, beide met Japanse futonbedden.

De jonge Brusselaars renoveerden het appartement met respect voor zijn geschiedenis en trokken het uitzicht op de duinen zo veel mogelijk naar binnen. Het resultaat is een licht en zandkleurig interieur, met als eyecatcher de azuurblauwe vinylvloer, die gewoon verscholen bleek te zitten onder het tapijt van de vorige eigenaars. Alsof de zee door de woonkamer vloeit. Gecombineerd met statementmeubelen zoals een glazen eettafel van Adolfo Natalini en stoelen die replica’s zijn van Pierre Jeanneret, krijg je de ideale plek voor een uitgebreide brunch. Nu nog op zoek naar wat lekkers, maar dankzij de favoriete eetadressen van Jasper en Zoë weet je meteen waar je moet zijn (een must: desemstokbrood ‘mon dieu’ bij bakker De 3 B’s). Voor bon vivants heeft Koksijde ook heel wat geweldige (sterren)restaurants, net als leuke brasseries om met kinderen te doen.

Résidence du Blekker — Koksijde © GF / Jean Pierre GabrieL

Naast het scrollen door immowebsites om binnen te kijken in architecturale panden, hebben de jonge eigenaars nog een ander passieproject: Vazy Collection. Op dit onlineplatform recenseren ze unieke boetiekhotels en al die reizen inspireerden hen natuurlijk bij de inrichting van hun eigen verblijf. Zo is de marmeren wastafel in de badkamer geïnspireerd op die in de suites van hotel Les Roches Rouges aan de Côte d’Azur. Er zijn ook heel wat technologische snufjes, zoals een sfeervol lednachtlampje aan het toilet dat automatisch aanspringt vanaf tien uur ’s avonds, wat voorkomt dat je ’s nachts het grote licht moet aandoen.

Wat deze plek helemaal af zou maken, is een balkon om op te aperitieven met die fles Belgische schuimwijn van Ruffus die klaarstaat bij aankomst. Al smaakte die ook heerlijk met onze voeten in het zand van de duinen.”

Vanaf 120 euro per nacht in het laagseizoen.

vazycollection.com/villas/residencedublekker

3. Château de Mirwart —Mirwart, Luxemburg

Uitgetest door Jorik Leemans

“Een coup de foudre, dat was het voor architect John Eyers toen hij voor het eerst door de zalen van het kasteel van Mirwart liep. Hij was het afgetakelde gebouw als bij toeval online tegengekomen. Toen hij later meer over de historie van het kasteel in dit groene hart van Luxemburg leerde, werd de liefde alleen maar groter. Zo bleek dat de bekende adellijke familie Arenberg ooit heer en meester was over het domein, dat zelfs Godfried van Bouillon er even halt zou hebben gehouden, en ook Leopold I zich later via stromannen de eigenaar van het chateau kon noemen. Het opzoekwerk resulteert dit najaar in een boek over de geschiedenis van het kasteel.

Château de Mirwart kent zijn huidige vorm sinds het begin van de 18de eeuw. De toenmalige eigenaar besloot de middeleeuwse verdedigingsburcht om te bouwen tot een plezierpaleis. Het was met diezelfde mindset dat Eyers besloot de site te renoveren tot een hotel. Het compromis met Onroerend Erfgoed leidde tot historische salons en kamers met een hedendaagse toets, en een indrukwekkende architecturale inkomhal. We logeren in de Suite Automne. Bij binnenkomst ontdekken we meteen een ruime salon met open haard en meubelen van Molteni&C. Het Italiaanse designlabel werd gekozen als hofleverancier voor de inkleding van het hotel. De badkamer werd dan weer volledig opgetrokken uit zwart marmer. We wanen ons instant kasteelheer. Een kingsize bed wacht ons op in een torenkamer met een prachtig uitzicht over groene valleien. Het Provinciaal Domein rond het kasteel en het nabije bos van Saint-Hubert beloven zowel ontspannende tochtjes als stevige wandelingen.

Château de Mirwart — Mirwart © GF / max zambelli

Ook op culinair vlak blijf je niet op je honger zitten. We genieten van een heerlijk vijfgangenmenu (die langoustine met butternut en paling!) in het gastronomische restaurant van het hotel, waar momenteel chef Pajtim Bajrami zijn laatste shifts draait. Binnenkort neemt hij het Hasseltse restaurant over van topchef Luc Bellings. Het hotel maakt van de switch gebruik om zijn culinaire beleid nog verder uit te stippelen en wil ook nog een bistro toevoegen om zijn aanbod te verbeteren.

Aan toekomstplannen geen gebrek. Tijdens een korte rondleiding vertelt Eyers voluit over de uitwerking van zijn jongensdroom. Tegen het einde van dit jaar hoopt hij een gigantisch wellnesscomplex onder het kasteel te openen, met een binnen- en buitenbad en verschillende sauna’s en hamams. In de gerestaureerde kapel, waar Eyers nog glasramen door een kunstenaar wil laten maken, staat een gedekt tafeltje met twee stoelen. Vanavond wil een man zijn vriendin hier ten huwelijk te vragen, leert het gefluister in de kasteelgangen ons. Het zou niet de eerste keer zijn dat een coup de foudre zich in dit kasteel tot een liefde voor de eeuwigheid ontpopt.”

Vanaf 206, 10 euro per nacht. chateaudemirwart.com

4. Indrani Lodge —Genappe, Waals Brabant

Uitgetest door Thibault Dejace

“Er hangt nog een lichte verfgeur in de lucht. Wat niet abnormaal is, want na een lange renovatie staat de heropening van Indrani Lodge, gelegen op het platteland van Waals-Brabant, eindelijk voor de deur.

Deze plek, die uitbreidde van vijf naar twaalf kamers, kreeg ook een gloednieuwe yogastudio, een bistro-restaurant met open keuken die ook dienstdoet als bar, een overdekt zwembad, een sauna en massageruimtes voor de gasten.

Maar het is vooral door rond te wandelen op het terrein van deze stijlvol gerenoveerde middeleeuwse boerderij uit de 15de eeuw dat je de rijkdom van deze plek ontdekt. Tijdens een bucolische wandeling dwaal ik rond over het vier hectare grote terrein met verschillende tuinen en serres, waar geteeld wordt volgens de permacultuur. Hier zijn ze dan ook grote voorstander van het concept ‘van boerderij tot bord’. Ik zie een van de koks door de velden rennen om snel nog wat kruiden te plukken. Wat verderop staan de alpaca’s waarvan de wol wordt gebruikt voor het maken van dekens, donsdekens of gewoon om de compost te onderhouden. En beneden, verloren te midden van braakliggende velden, ontdek ik de bijenkorven van het hotel.

Indrani Lodge — Genappe © GF / @amazingbelgium

In de keuken zorgt chef Sebath Capela goed voor ons. Hij is de voormalige sous-chef van Christophe Hardiquest uit restaurant Bon Bon in Woluwe en maakt overwegend plantaardige gerechten klaar die zowel verrassend als gastronomisch zijn, met aandacht voor de seizoenen en verse ingrediënten. Bijna 75 procent van de groenten legt minder dan 150 meter af alvorens het wordt geproefd en chef Capela weet hoe hij er het beste van moet maken. Bijzonder is dat er geen menu is en je niet kunt kiezen à la carte, laat je zintuigen gewoon verrassen.

Het woord dat Indrani Lodge het best omschrijft is misschien wel regeneratief, zowel voor mens als omgeving. Voor gasten zijn er de ultracomfortabele kamers en activiteiten met focus op welzijn. Goed voor de aarde zijn de vele bewuste en ecologische initiatieven, van de moestuinen tot de bijenkorven en de wens om de biodiversiteit op sommige plaatsen intact te laten. En voor de lokale gemeenschap, tot slot, blaast de plek een hele regio nieuw leven in.

Indrani Lodge legt de lat hoog en belooft veel goeds. En alles wijst erop dat ze dat hier ook waarmaken. Namaste.”

Vanaf 199 euro voor een nacht, ontbijt inbegrepen.

Driegangenmenu (alleen lunch), vier en vijf gangen van 39 euro tot 69 euro. indranilodge.com

5. Wilderland — Wechelderzande, Antwerpse Kempen

Uitgetest door Annelies Waegemans

“Fleure en Arno hadden in de zomer van 2020 een rondreis van drie maanden gepland door Australië en Nieuw-Zeeland, met zoontjes Elias en Oscar. Maar daar stak corona een stokje voor. Het gezin zocht tijdens de weekends een ontsnappingsroute uit de Antwerpse stadsdrukte en vond die in Wilderland.

Het was liefde op het eerste gezicht voor de eigenaars, en dat was het ook voor ons. Open de poort naar het huis en je komt terecht in een oase van rust: vierduizend meter groen, twee vijvers en aan het water het schattigste boshuisje. Dat de woning aanvankelijk enkel voor eigen gebruik werd ingericht, voel je: groot is ze niet, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door gezelligheid. Het gezin koos ervoor het authentieke karakter van het huisje, een A-frame cabin uit de jaren 70, te behouden: ze kozen zelfs voor meubelen (comfy Togo-zetel, vintage meubelen…) uit dat decennium. Grote ingrepen en breekwerken gebeurden niet, maar het huisje werd met smaak, liefde en alle comfort ingericht.

Indrani Lodge — Genappe © GF / @davidolkarny

Maar we kwamen natuurlijk voor de buitenruimte. Op de vijvers kun je in een roeibootje ronddobberen, er zijn verschillende lees- en aperitiefplekjes (volg de zon!) en bij mooi weer kun je een hangmat spannen. Op het terrein staat een hottub (een paar uurtjes opwarmtijd, dus op tijd beginnen), die in de zomer dienstdoet als fris badje.

Slapen doe je op de bovenverdieping, waar een dubbelbed en twee enkele bedden staan. In de zomermaanden kun je ook slapen in de luxueuze canvastent op het terrein. Toen wij er waren, was het nét te fris voor een nachtje buiten. We sleten dan weer wel heel wat avonduurtjes rond de vuurschaal, waar met een driepikkel ook op gekookt kan worden. Wij hielden het simpel, namen van huis pizza’s mee en schoven die in de Weltevree-oven op het terras. Je kunt ook barbecueën, of binnen koken: de keuken is volledig uitgerust. Wij namen ons ontbijt mee van huis om ons korte verblijf niet te onderbreken, maar vanaf midden juni kun je ontbijt aan huis bestellen. Activiteiten in de buurt genoeg, je zit tenslotte in de groene Kempen. Wij maakten een wandeling in natuurgebied de Visbeekvallei, op vijf minuutjes van Wilderland, maar in de regio zijn tal van wandel- en fietsmogelijkheden. Voor wie met kinderen komt, is er de Kabouterberg in Kasterlee of recreatiedomein Lilse Bergen.”

Wilderland —Wechelderzande © GF

Vanaf 440 euro/weekend tot 900 euro/week (zomer).

340 euro (weekend) en 750 euro/week (winter).

wilderland-cabin.be

6. Pause by Rewind —Oostende, West-Vlaanderen

Uitgetest door Evi Boels

“Oosteroever – een nieuw, hip stadsdeel in Oostende dat volop in ontwikkeling is en nog veel geheimen had voor mij – heb ik eindelijk mogen ontdekken met als uitvalsbasis een luxe nieuwbouwappartement op een boogscheut van het strand. De eigenaars van designwinkel Rewind in Antwerpen verhuren hier sinds kort een heerlijke logeerplek voor een uitje aan zee met twee of als gezin met kinderen: Pause by Rewind. De eerste blik die ik in het verblijf werp als ik de deur open, geeft me meteen een relaxed thuisgevoel: de ruimtes zijn bijzonder smaakvol ingericht met het duurzame design van Rewind. Het flesje biowijn dat voor me klaarstaat doet me nog meer welkom voelen. Schoonheid en ecologische luxe staan hier duidelijk centraal. De masterslaapkamer – met zalig zacht bedlinnen, op aanvraag en betalend – en de kamer met vier grappige bunkerbedden zijn ontworpen door Komaan! Architecten. Op elk detail is gelet, ook in de leefruimte: van sfeerlampen op de juiste plekken over een subtiel huisparfum met amber tot de comfortabele kussens op de bank. Ook kan ik moeilijk kiezen uit welk kopje ik eerst een koffie wil drinken door een overaanbod aan stijlvol keukengerei.

Pause by Rewind —Oostende © GF

Vanop het ruime terras kijk je op de vissersboten in het Visserijdok en de nieuwe woontorens van Oosteroever. Er wordt nog volop bijgebouwd, maar in het appartement merkte ik daar amper iets van. Er is ondertussen al een mooi aanbod aan hippe winkels en restaurants, en er komen steeds meer zaken bij. Ontbijten of lunchen kan in het gezellige Kabine. Voor cocktails, tapas of een grotere hap zit je goed bij Vesper, en uitgebreid dineren doe je in restaurant Storm met een vier- of vijfgangenmenu. Al deze zaken liggen maar een paar passen verwijderd van je logeerplek. Ga je toch liever naar het hart van Oostende? Met de overzetboot ben je er zo. Charmant wel, varen naar de andere oever.

Pause by Rewind —Oostende © GF

Ik was vooral benieuwd naar het strand van Oosteroever. Mij was verteld dat dit strand bijzonder rustig was – ook tijdens de zomermaanden – met een uitgestrekt zicht over zee en duinen zonder de storende hoogbouw langs de kust. En dat klopt: dit stuk strand is niet te vergelijken met het strand van Oostende op de westelijke oever. Oosteroever is duidelijk nog niet ontdekt door het massatoerisme, wat het een heerlijke plek maakt.”

Weekend en hoogseizoen vanaf 199 euro per nacht.

Week en laagseizoen vanaf 150 euro per nacht.

pausebyrewind.be