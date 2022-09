Gnocchi met de laatste zomertomaten

Goedkoop, lekker en helemaal niet zo moeilijk: gnocchi maken is een gezellige aangelegenheid. Laat de kinderen of je gasten maar meehelpen.

Voor 6 personen:

Gnocchi: 1,5 kg kruimige en vastkokende geschilde aardappelen, 450 g bloem + bloem voor het werkvlak, 1 ei, zout

Tomatensaus: 2 stengels bleekselderij, 900 g San Marzano-tomaten, 2 uien, 2 wortels, 6 el olijfolie, glas witte wijn, peper, zout

Afwerking: 6 sneetjes prosciutto, 1 el olijfolie, 6 el broodkruim, 1 à 2 el chilipasta naar keuze, pecorino

1. Verwarm de oven op 100°C. Leg de sneetjes prosciutto naast elkaar op een bakplaat met bakpapier en laat ze 1 uur in de oven drogen.

2. Kook de aardappelen gaar in gezouten water en giet af. Laat de aardappelen enkele minuten drogen in de kookpot op het vuur en schud op.

3. Maak de tomatensaus. Spoel de selder en tomaten. Pel de uien en schil de wortels. Snijd de uien, wortels en selder in kleine blokjes. Verhit de olie in een koekenpan en bak de groenten tien minuten op een laag vuurtje. Snijd ondertussen de tomaten in stukken en voeg aan de soffrittosaus toe. Laat zachtjes onder deksel pruttelen. Roer regelmatig.

4. Maak een groot werkvlak vrij en stort de bloem uit. Maak een kuiltje in de bloem en breek er een ei in.

5. Pureer de aardappelen met een pureeknijper over de bloem. Kneed alles bij elkaar en lang genoeg zodat de bloem en de aardappelpuree goed vermengd zijn. Je hoeft het deeg niet te kneden zoals een pasta of pizzadeeg. De gluten in de bloem mogen zich niet ontwikkelen.

6. Bestuif het werkvlak met bloem. Neem een stuk van het deeg en rol het uit tot een rol van ongeveer 3 cm diameter. Snijd in kleine kussentjes van circa 2 vingers. Gebruik je vinger om in het midden van het kussentje te drukken en rol het van een geribbeld plankje. Heb je dit niet, dan rol je het naar je toe op het werkvlak. Doe dit voor al het deeg en leg de gnocchi op een grote bakplaat met bloem zodat ze niet aan de bodem kleven.

7. Voeg een glas witte wijn toe aan de saus en kruid met peper en zout. Laat nog vijf minuten inkoken.

8. Breng gezouten water aan de kook en doe er de gnocchi in. Laat ze bovendrijven en schep ze uit het water bij de tomatensaus. Dit doe je best in meerdere keren.

9. Verhit 1 el olijfolie in een braadpan en roer er de chilipasta 2 minuten onder. Voeg het broodkruim aan de chili toe en bak goudbruin en krokant.

10. Roer de gnocchi goed om in de saus en werk af met broodkruim, prosciutto en geraspte pecorino.

Tip: serveer met een salade van rucola, perzik, rode ui en balsamico.

3 © Diane Hendrikx

4 © Diane Hendrikx

6 © Diane Hendrikx