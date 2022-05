Reisjournaliste Veerle Helsen speurt naar de beste tips voor trips. De zomer komt eraan en dat betekent: open tuinen.

Bloemenhommage

De wedstrijd International Garden Photographer of the Year verzamelt elk jaar de mooiste tuin- en bloembeelden. Een van de winnaars in de categorie Abstract Views is In Lieu of Flowers van Laurie Peek. Ze maakte de reeks ter ere van haar zoon Jackson, die in 2020 verdronk. Door coronamaatregelen was er geen begrafenis en de kunstwerken staan symbool voor de bloemen die ze nooit kon uitsturen. De expo is vanaf deze week te zien in Emmetts Garden in Kent en toert nog het hele jaar door het Verenigd Koninkrijk.

igpoty.com/photography-exhibitions/

Vlinderpoppenkast

In het Arboretum in Kalmthout kun je dezer dagen binnenkijken in een vlinderpoppenkast. In de vlindertuin op het domein staat een kast met een verzameling poppen van de koninginnenpage, de grootste dagvlinder in onze streken. Pop is het biologische stadium tussen rups en vlinder. Als alles goed gaat, vliegen in de meimaand tientallen nieuwe vlinders uit hun winterjas.

Nog tot 22 mei, arboretumkalmthout.be

De tuin in

In juni houden verschillende landen Open Tuindagen. In het VK kun je naar het London Square Open Gardens Weekend (11 en 12 juni) en in België zetten onder de noemer Open Tuinen meer dan honderd tuiniers hun hekje open (25 en 26 juni). In Normandië – hét mekka van de Franse tuinen – is er Les Rendez-vous au jardin (3, 4 en 5 juni).

londongardenstrust.org/whatson/log2022/, tuinvandetoekomst.be en rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

© UNSPLASH / muhammad yasir