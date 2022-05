Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips. Deze week: waarom de Provence op je wishlist moet.

Parkplezier

Het zuiden van Frankrijk staat niet bekend om zijn nationale parken, maar ze zijn er wel en ze zijn bovendien indrukwekkend mooi. De toeristische dienst van de regio Provence-Alpes-Côte d’Azur wil ze in de kijker zetten en verzamelt parken, tuinen, kanalen en andere natuurjuwelen nu op een website. Je ontdekt er de beroemde Calanques-fjorden (foto) of het minder bekende Massif du Garlaban.

provence-alpes-cotedazur.com/decouvrir/espaces-naturels/

Designtalent spotten

De Design Parade van Villa Noailles in Hyères staat bekend als springplank voor ontwerptalent. Tien jonge designers stellen nieuw werk tentoon, gekozen door een beroemde jury – dit jaar onder meer met Inga Sempé. De tentoonstelling is meteen een goede reden om de beroemde modernistische villa van Robert Mallet-Stevens te (her)bezoeken.

Design Parade start op 24 juni en loopt tot 4 september, villanoailles.com

Côte d’Art

De Brusselse kunstgalerie Fondation CAB opende vorige zomer een vestiging in Saint-Paul-de-Vence, bekend als kunstbestemming aan de Côte d’Azur. In april startte een solo-expo met werk van Ann Veronica Janssens, nog te bezichtigen tot september. Maar je kunt er niet alleen kunst kijken, je kunt er ook slapen in gastenkamers ontworpen door de Parijse architect Charles Zana. In het gebouw zitten eveneens een boekenwinkel en het café-restaurant Sol, waar je onder citroenbomen luncht op stoelen van Charlotte Perriand.

Vanaf 200 euro voor een tweepersoonskamer, fondationcab.com

© Olivier Amsellem