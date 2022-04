Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips. Deze week: overnachten in het bos.

Noyr © GF

Zandstrand om de hoek

Noyr – spreek uit ‘noir’ – is een zwarte houten cabin voor twee op de Veluwe, aan het Groenelaantje in Nunspeet. Het adres alleen al geeft zin om op reis te vertrekken. Het tiny house staat op een kleinschalige boscamping. Binnen vind je geen televisie, wel bordspelletjes en een platenspeler. Vlakbij zijn het Veluwemeer, de Elspeetse heide en het historische stadje Elburg. Via een idyllisch bospad wandel je naar de Zandenplas, een zandstrand te midden van eeuwenoude bossen.

Vanaf 100 euro per nacht, noyr.nl

Tussen heide en heuvel

Het nieuwe reisboek Weekenden in het groen verzamelt meer dan tweehonderd pagina’s inspiratie voor natuurtrips in Nederland en België. Niet alleen in het groen, maar ook op de heide, langs polders of tussen heuvels. Van familiehotels tot B&B’s, kastelen of tiny houses. Eén ding hebben alle logeertips gemeen: in de verste velden valt geen drukte te bespeuren.

Weekenden in het groen, Toni de Coninck, 23,50 euro, uitgeverijfjord.com

Groene avonturen

Open sinds deze lente: Justalittlecabin aan de voet van de Vlaamse Ardennen. Je slaapt in een caban aan de rand van een bos en natuurvijver. Bij het hutje horen een vuurkorf, regendouche en badkamerproducten van Ray. Wie wil, kan een brunchbox of BBQ-pakket bestellen en e-bikes huren. In de omgeving wachten groene avonturen aan de muur van Geraardsbergen, in het Neigembos of het park van Breivelde.

210 euro per nacht, justalittlecabin.be

Weekenden in het groen © GF