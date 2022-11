Gevuld gebraad van butternut

Voor 4 à 6

1 medium butternutpompoen,

200 ml groentebouillon,

160 g couscous, 1 ui, fijngesnipperd,

2 teentjes knoflook, fijngesnipperd,

1 courgette, in kleine blokjes,

½ kl komijnpoeder,

½ kl korianderpoeder,

¼ kl kaneelpoeder,

50 g amandelschilfers,

50 g pompoenpitten,

2 el bladpeterselie, fijngehakt,

4 el olijfolie, 30 g boter,

versgemalen zwarte peper en zout

1. Verwarm de oven voor op 190°C. Snijd de pompoen in de lengte in tweeën en schep er met een koffielepel de pitten uit. Leg beide helften in een braadslee, borstel er 1 à 2 eetlepels olie over en kruid royaal met peper en zout.

2. Rooster de pompoenhelften 50 minuten in de oven, of tot ze gaar zijn, en draai ze halfweg om.

3. Maak intussen de vulling. Breng in een pannetje de bouillon aan de kook, giet er de couscous in en meng goed. Zet het deksel op de pan, haal van het vuur en laat het mengsel 5 minuten wellen.

4. Verhit de rest van de olie in een braadpan en fruit de ui en de knoflook 10 minuten op een laag vuur. Zet het vuur hoger, voeg de courgette en de specerijen toe en bak 5 minuten.

5. Woel de couscous los met een vork en meng met de warme groenten, de amandelschilfers en twee derde van de pompoenpitten. Breng op smaak met peper en zout.

6. Haal de gare pompoen uit de oven (zet die niet uit) en schep er in het midden in de lengte het vruchtvlees uit in de vorm van een tunneltje. Zorg dat rondom een gelijkmatige rand van 3 cm vruchtvlees blijft zitten. Vul beide helften met het couscousmengsel, leg de helften weer op elkaar en bind vast met keukentouw. Rooster zo nog 20 minuten.

7. Laat tegen het eind van de roostertijd de boter smelten in een kleine braadpan en roer er de peterselie en de rest van de pompoenpitten door.

8. Leg het pompoengebraad op een serveerschaal en besprenkel met de peterselieboter. Serveer meteen.