Gebakken rijst met groenten

Voor 4 personen

500 g gekookte rijst van een dag oud

2 el plantaardige olie

4 kailansteeltjes (Chinese broccoli) of broccolini (bimi), in plakjes

¼ tl gemalen witte peper

2 tl zout

1 tl fijne kristalsuiker

1 tl ve-tsin (optioneel)

3 lente-uitjes, in ringetjes

Haal klontjes rijst heel voorzichtig met een spatel of je vingers uit elkaar en zorg ervoor dat de afzonderlijke korrels heel blijven. Laat de rijst op kamertemperatuur komen.

Verhit de plantaardige olie in een wok of koekenpan op middelhoog vuur. Voeg de rijst toe, roer goed door en haal eventuele klontjes die je tijdens het bakken tegenkomt nog uit elkaar. Bak de rijst verder op middelhoog vuur, tot de korrels weer luchtig worden door de stoom. De truc is het onder controle houden van de hitte: laat de rijst niet verbranden of verkleuren. Wees geduldig.

Voeg de kailansteeltjes of de broccolini toe zodra de rijst begint te sissen en bak tot ze felgroen van kleur zijn. Roer door en voeg dan de witte peper, het zout, de suiker en eventueel de ve-tsin toe. Voeg de lente-ui toe, bak ongeveer 1 minuut en serveer.