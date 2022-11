Voor hun nieuwste collectie Osmanthus liet Arte zich inspireren door het Verre Oosten. Het resultaat? Muurbekleding gemaakt van grasweefsel. “Een lastig proces”, zegt designmanager Frederik Decoopman.

Vanwaar de keuze voor grasweefsel?

“We lieten ons zowel voor de materialen als voor de print inspireren door de oosterse ambachten. De collectie wordt vervaardigd uit geweven sisal, in combinatie met andere natuurlijke weefsels zoals kudzu. Het is een behoorlijk tijdsintensief product, dat wordt gemaakt en geborduurd in Azië.”

Dat klinkt als een uitdaging.

“Het is inderdaad een lastig proces, want je brengt de wereld van textiel samen met natuurlijke grassen. Als resultaat krijg je zo wel een product met heel veel diepte, zeker wanneer het patroon er met een dik garen op wordt geborduurd. Door de dichte steken krijg je heel veel volume, alsof de tekening naar je toe komt.”

Behangpapier lijkt aan een renaissance bezig. Hoe komt dat volgens jou?

“Wij voelen intussen al een hele tijd dat muurbekleding mensen opnieuw inspireert. Vlaanderen heeft misschien nog een beetje achterstand op dat vlak, hier speelt men vaak op veilig. Maar internationaal zien we dat mensen weer meer beginnen te decoreren en daarvoor teruggrijpen naar warmte en textuur, iets wat verf moeilijker kan bieden. We zien zelfs dat mensen weer kiezen voor volledige panoramische taferelen. Ik denk dat ook België daarin nog zal volgen.”

