Flessengeluk

In de wereld van de parfumerie wordt het belang van een opvallende verpakking steeds groter, zo tonen verschillende nieuwe producten. Met Fame geeft Paco Rabanne zijn Phantom-robot een ondeugend zusje in een jurk met pailletten. Het nieuwste vrouwenparfum van Prada, Paradoxe, heeft een bijna architectonisch driehoekig ontwerp. Het esoterische Good Fortune van Viktor & Rolf, met een geslepen amethist als dop, lijkt op een kristallen bol. Alle drie zijn natuurlijk hervulbaar, duurzaamheid is immers niet langer optioneel.

Good Fortune, Viktor & Rolf, 122 euro voor 90 ml. © packshots:GF