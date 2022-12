First lady in oorlogstijd

Halverwege de zomer lokt een fotoshoot met de Oekraïense presidentsvrouw Olena Zelenska en haar man voor Vogue verdeelde reacties uit. Sterfotografe Annie Leibovitz schiet de beelden in de presidentiële residentie in Kiev en op het vliegveld van Hostomel en krijgt complimenten voor haar moed, al vinden met name Amerikaanse conservatieven de shoot ongepast in oorlogstijd: heeft de first lady niets beters te doen? In Oekraïne overheerst lof: Zelenska geeft een stem aan Oekraïense vrouwen en toont de emotionele tol van de oorlogsgruwel, zo klinkt het.