Je zou denken dat een mens zijn stad wel heeft leren kennen in de periode dat reizen naar het buitenland geen optie was. Niet dus . Sinds de pandemie is de aandacht voor onze eigen buurt zelfs zo gegroeid dat er wereldwijd een nieuw fenomeen is opgedoken. Every-single-streeters worden ze genoemd, de mensen die er hun missie van hebben gemaakt om elke straat in hun thuisstad gelopen of gewandeld te hebben. Via de website CityStrides houden ze het aantal straten bij dat ze doorkruist hebben. Bijna 48.000 mensen in meer dan 90 landen engageerden zich al. Het is alleszins heel wat goedkoper dan de gemiddelde citytrip.