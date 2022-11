Essentiële oliën moeten verbannen worden uit cosmetica

Essentiële oliën moeten zowat de meest controversiële actieve stoffen in de industrie zijn. Door tegenstanders worden ze bestempeld als gevaarlijk omwille van het risico op allergische reacties of zelfs afgeschreven als volledig nutteloos, toch blijven ze de voorkeur wegdragen van voorstanders van natuurlijke cosmetica. Moeten we ze expliciet vermelden op de etiketten en zelfs volledig vermijden?

We willen allemaal het beste voor onze huid. Maar sinds de opkomst van clean beauty, een zogenaamd ‘schoon’ schoonheidsconcept dat toegelaten maar ongewenste ingrediënten schrapt, worden essentiële oliën beladen met alle zonden van Israël, vooral op de sociale netwerken. Maar ook de meeste dermatologen zijn geen fan en raden het gebruik af. Tegenstanders beweren dat ze allergische reacties veroorzaken en zelfs de huid zo stresseren dat ze veroudering versnellen. Ook hun doeltreffendheid wordt soms in twijfel getrokken. Zover zou Paula Begoun niet gaan: de oprichter van het merk Paula’s Choice schrapte essentiële oliën uit al haar producten. “Natuurlijk hebben essentiële oliën voordelen, onder andere dankzij hun antioxiderende werking. Maar er zijn nog andere ingrediënten die datzelfde effect hebben. Het gevaar van de essentiële oliën schuilt in hun chemische structuur. Ze zijn in essentie vluchtig en die vluchtigheid kan de huid doen ontsteken. Dat is niet altijd zichtbaar, want de huid is erg goed in het verbergen van problemen. Je voelt misschien niets, maar de schade is er wel.”

Voor Frédérick Warzée, woordvoerder van DETIC, de Belgisch-Luxemburgse vereniging van producenten en verdelers van cosmetica, is het een kwestie van dosering. “Het gebruik van essentiële oliën is gereglementeerd. We mogen niet vergeten dat ze ook in bepaalde medicatie zitten, in veel hogere concentraties dan in cosmetica. Beweren dat ze niet werken, is liegen. Maar hun mogelijke allergene effect is ook reëel. Het risico is niet doorslaggevend genoeg om te stellen dat ze een gevaar betekenen voor iedereen, maar wel zorgwekkend genoeg om te verantwoorden dat IFRA (International Fragrance Association) normen heeft ingevoerd die moeten worden nageleefd.” Die normen zijn echter alleen maar indicatief en worden zelden opgevolgd in de tutorials van crèmes of zelfgemaakte middeltjes die je online vindt. De hoofdprijs gaat zonder twijfel naar tea tree oil, een olie die vaak puur wordt aangebracht: per definitie is dat een overdosis. Het product is dan ook verantwoordelijk voor de meeste horrorbeelden die de ronde doen. “Ook andere ingrediënten kunnen huidreacties uitlokken”, aldus Warzée. “Enkel essentiële oliën stigmatiseren is inspelen op de angsten van consumenten en drama creëren voor commerciële doeleinden.”

Conclusie?

Er werden drempelwaarden voor cosmetisch gebruik vastgelegd om allergische reacties te beperken. Heb je een gevoelige huid, dan is het beter om essentiële oliën te vermijden. Maar het is vooral hun gebruik in pure vorm, in zelfgemaakte producten, dat de meeste irritaties veroorzaakt.