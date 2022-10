Het moet wennen zijn voor de mensen die de Vismarkt in Mechelen al langer kennen dan vandaag. Voor hen was Emiel sinds jaar en dag het huis van vertrouwen voor verse vis en bereide visgerechten. De naam en de locatie zijn gebleven, maar je vindt er nu in plaats van de viswinkel een nagelnieuw visrestaurant. Chef Bram Simons verliet de grote equipe van Silo’s in Boortmeerbeek om in het hart van de stad een eigen zaak te starten en de Mechelaar de smaak van verse vis bij te brengen. Een man met een plan.

Zijn visie wordt in Emiel gepresenteerd in een menuformule die klanten, zij het beperkt, kunnen bijsturen. Voor ons zijn vijf stops vanavond meer dan voldoende. Starten doen we met een minidegustatie van enkele bijzondere geuzes die we op de kaart ontdekken en die aangenaam verrassen. Het moet niet altijd de klassieke bubbel zijn, toch? De hapjes die daarbij komen zijn niet meteen het vermelden waard, maar de voorgerechten wat later zijn dat des te meer. Een grote oesterschelp gevuld met enkele kraakverse kleinere exemplaren, blokjes rammenas en een schuim van citrus is fris, fijn en overheerlijk. Ook een perfect gebakken stukje makreel met vijg en aubergine is bijzonder lekker en blijft ondanks de voorzichtige, pure smaken lang hangen.

© GF

Bij de hoofdgerechten kiezen we uit het ruime aanbod op de wijnlijst een chardonnay uit de Jura. Zoals beloofd door onze gastheer is die sappig en fris met een subtiel oxidatief accent, smaken die onze hoofdgerechten prima aanvullen. Bij de zeetongfilet en snijbonen met beurre blanc met kimchi biedt de wijn meteen goed tegenwerk terwijl hij de kabeljauw net prima ondersteunt. De kabeljauw komt met bloemkool, compote van ui en een subtiele mosterdsaus; de vis valt in vlokken uit elkaar onder de vork. Een gerecht en combinatie die een aparte plek in ons geheugen zal krijgen.

Ondanks een mindere afsluiter – het dessert met ijs van appel kent weinig fans aan onze tafel – was de avond meer dan geslaagd. Deels dankzij de heerlijke maaltijd die vakkundig werd bereid, maar ook deels door een elegante bediening die je nog zelden mag ontvangen.

Waar Vismarkt 6, 2800 Mechelen. Type keuken Modern visrestaurant met een tof drankaanbod. Sfeer en geluid Elegant interieur inclusief wit tafellinnen en een perfecte gastheer. Prijs Menu van 4 tot 6 gangen tussen 67 euro en 93 euro. * NEE, BEDANKT ** KAN BETER *** POSITIEVE BELEVENIS **** AANRADER ***** DE OMWEG WAARD