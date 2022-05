Een kobaltblauwe gevel met glanzende tegels en ruiten in spiegelglas op een wat groezelig plein in een uithoek van Gent: Elders maakt z’n naam helemaal waar. Deze bar, bistro en soms ook ontbijtplek is de langverwachte eigen plek van Tom Pauwelyn en Romy Deconinck. Nadat ze er enkele jaren mee voor zorgden dat Alberte een van de leukste en lekkerste plekken van Vlaanderen werd, was het tijd voor een schip onder eigen vlag.

Terwijl er op het terras en aan de bar gezapig gekeuveld en gesnackt wordt, is er verder in de zaak al twee versnellingen hoger geschakeld. In de drukke service is er nog net een tafeltje vrijgehouden voor ons. Ondanks de vaste formule (58 euro per persoon) zijn er keuzemogelijkheden bij de hoofdgerechten en het dessert en dat is prettig. Het keurslijf van een volledig vast menu voelt soms toch vervelend. Bij het aperitief – champagne in een gewoon glas is een verademing – worden er al meteen grote ogen getrokken aan onze tafel. Artisjokbladeren met sauce gribiche maison, rauwe makreel en daikon in koude bouillon, prei van op de barbecue en asperges ‘carbonara’ met lamsoor: stuk voor stuk goed bedacht, elegant en juist uitgevoerd en werkelijk barstensvol smaak. Ondertussen is de tent helemaal ontploft en lijken we even in een Europese grootstad te tafelen. In een gezellig geroezemoes houden personeel en keuken een keurig tempo aan met voldoende oog voor detail en communicatie met de gasten.

© BABETH ALBERT

Wat volgt is meer van het goede, het beste. Een spaghetti met daslook en paddenstoelen en zwarte pappardelle met pijlinktvis en pittige soffrito zijn smaakbommen die ons beteuterd doen kijken als de bodem van het bord in zicht komt. De valkuil van ontgoochelende hoofdgerechten wordt vlot ontweken. Gerijpte zeebaars met spinazie, mosseljus en pommes maxim en lamsnek met kropsla en erwtjes zijn verfijnd in smaak en prima geportioneerd.

Zouden de nagerechten dan misschien minder zijn? Nee hoor, ook daar kan de keuken op geen fout betrapt worden: de tarte brûlée met moerasspirea bij de koffie doet je zelfs gelukzalig glimlachen.

Het lijkt misschien wat vroeg voor eindejaarslijstjes, maar laat ons Elders maar alvast aanduiden als kanshebber op de titel Beste Nieuwkomer van het jaar.

* MATIG, ** CORRECT, *** POSITIEVE BELEVENIS, **** AANRADER, DE OMWEG WAARD