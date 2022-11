Eerbetoon vol liefde

Voor het grote publiek was Ghislaine Nuytten ’s lands eerste internationale topmodel en een onvermoeibare pleitbezorger van de (Belgische) mode als cultureel fenomeen, voor schrijver Wilfried Hendrickx was ze 37 jaar lang zijn geliefde. In Vaarwel Ghislaine, een openhartig en beklijvend eerbetoon in dagboekvorm, blikt hij terug op hun eerste ontmoeting, hun passionele romance en het voor beiden hobbelige parcours dat eraan voorafging, maar vooral op hun omgang met de ongeneeslijke longziekte die Nuytten in januari van dit jaar velde. Een nietsverbloemend portret van de mens achter het mode-icoon en de verschillende fases van rouw, maar bovenal een hartverscheurende ode aan onverwoestbare liefde ten overstaan van intens lijden.

Vaarwel Ghislaine (24,99 euro) is verschenen bij Houtekiet.