Strepen beleven een renaissance in onze interieurs, van dekbedovertrekken tot behang. Het Belgische tapijtenlabel JOV tekende zelfs een volledige collectie geïnspireerd op grafische lijnen, van knipogen naar patronen uit de jaren zeventig tot een tapijt dat opgevat is als barcode. De vijf ontwerpen zijn beschikbaar in verschillende maten en vormen, van organisch tot rond of achthoekig.

Vanaf 579 euro per m2, jov-design.com