Een goede draad

Sinds 2017 verlegt het Belgische merk Orta de grenzen van de mode-industrie. De jongste innovatie is een honderd procent Europese en ‘groene’ viscose. “We willen een duurzame cirkel uitbouwen.”

Achter het acroniem Orta, Objectif Responsable Tendance Abordable, schuilt een klein Belgisch merk dat in 2017 werd gelanceerd door een gepassioneerd koppel: Gauthier Prouvost en Marion Schoutteten. Gauthier houdt zich vooral bezig met logistiek en techniek, Marion gaat over mode en stijl. Orta heeft meer dan 180.000 volgers op Instagram en bracht al tientallen kleine collecties uit in hun kenmerkende bohemien en relaxte stijl.

Meteen uitverkocht

Voor Marion is het objectief van Orta heel duidelijk: “We willen een honderd procent verantwoord merk in de markt zetten, dat toch een zeer modieus DNA heeft. We bieden onze klanten een ethisch verantwoorde en vooral transparante productie: alles wordt in Europa vervaardigd. We kiezen resoluut voor hoge kwaliteit en verantwoorde producten aan een betaalbare prijs.”

“Al onze stukken zijn GOTS, Oeko-Tex of FSC gelabeld. Dat zijn kwaliteitslabels die garant staan voor ons engagement”, legt Gauthier uit. “Onze productie-units zijn gevestigd in Frankrijk en Portugal. De fabrieken waarmee we ondertussen een stevige vertrouwensrelatie hebben opgebouwd, beschikken over een uitzonderlijke vakkennis. Ze zijn ons van in het begin gevolgd, ze zijn met ons meegegroeid en er is een echte wisselwerking bij het uitwerken van onze collecties.”

Elke maand wordt een nieuwe collectie van dertig tot vijftig items gepresenteerd in de onlineshop van het merk. “Aanvankelijk werkten we met vooruitbestellingen, maar alles was binnen de kortste keren uitverkocht. Sindsdien hebben we de aantallen verdriedubbeld, zodat we iedereen kunnen tevredenstellen.”

Blijvende stempel

De jongste innovatie van het merk is een volledig in Europa vervaardigde, cleane viscose. Het idee voor dit project ontstond bij Gauthier op zijn ziekbed, nadat bij hem leukemie was vastgesteld. Hij wilde een blijvende en betekenisvolle stempel drukken op de mode-industrie en zo bijdragen aan een betere wereld. De realisatie ervan was echter niet simpel. “Historisch gezien werd dit materiaal in Europa al in de negentiende eeuw uitgevonden. De bedoeling was een alternatief te vinden voor de ineenstortende productie van zijde afkomstig van Aziatische zijderupsen”, legt de jonge ondernemer, die intussen in remissie is, uit.

“Viscose is samengesteld uit twee draden, gemaakt op basis van houtvezels. Het doel was om voor deze twee draden een honderd procent Europese productie op gang te brengen.” Jammer genoeg bleken de vereiste vakkennis en technieken in het oude continent nagenoeg verdwenen te zijn. Maar niet helemaal. “We hebben enorm veel onderzoek gedaan en ontdekten dat de spelers die we nodig hadden er wel degelijk nog waren in Europa, maar niet communiceerden met elkaar. De ene producent verzorgde één stap en stuurde zijn draad vervolgens naar China, de andere voerde die weer in om aan de volgende stap te werken.”

Gauthier bracht die twee stappen samen en begon zo zijn eigen draad te produceren. Het hout komt uit Oostenrijk of Zweden en wordt daar tot pulp vermalen. Van deze pulp wordt vervolgens draad gemaakt. De eerste draad – rayongaren – wordt gemaakt in Portugal. De tweede – continu filamentgaren – in Duitsland. Daarna worden de draden geweven in Spanje en in Italië gestabiliseerd en bedrukt. Het resultaat wordt ten slotte naar de confectieateliers van het merk in Portugal of Frankrijk gestuurd. “We hebben dus een viscose die niet langer vijftigduizend kilometer aflegt maar slechts vijfduizend. De stof is ook honderd procent made in Europe en ultraclean”, zegt Gauthier.

Grenzen verleggen

Gauthier en Marion zijn het er unaniem over eens: ja, ze zijn erin geslaagd om een groene viscose te creëren, maar nee, ze zijn niet van plan om die voor alles te gebruiken. “We willen geen volledige collectie lanceren in viscose, maar dit materiaal geleidelijk integreren in onze kleding en onze creaties.”

De drang om grenzen te verleggen stopt voor het creatieve duo niet bij hen. Ze willen hun innovatie delen en vroegen daarom geen octrooi aan. “We hebben heel hard gewerkt aan dit project. We hadden het resultaat voor onszelf kunnen houden en de exclusiviteit bewaren, maar dat is niet de bedoeling van Orta”, benadrukken Gauthier en Marion. “Ons doel is om grenzen te verleggen, om dingen in beweging te zetten. Als we onze technologie niet delen, zal er nooit iets veranderen. Je moet echt een duurzame cirkel uitbouwen. Het is pas door er andere milieuspelers bij te betrekken dat dat kan.”

Orta opent een pop-up in Antwerpen, van 17 tot 21 oktober. Orta-store.com