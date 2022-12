Een getekend jaar

Het was een jaar waarin het soms moeilijk positief blijven was, eentje waarin het woord ‘crisis’ vaker viel dan ons lief is, van klimaat- tot energiecrisis. Gelukkig was het niet allemaal kommer en kwel. Illustrator Brecht Vandenbroucke tekende een samenvatting van het afgelopen jaar. Benieuwd of je alles gespot hebt?

In 2022 doen we aan doomscrolling. Onder aan de ‘doomscroll-band’: een persoon gekleed in Issey Miyake, het blauwe vogeltje en de blauwe verificatiebadges van Twitter. Een elektrische ‘groene’ cabrio met achter het stuur Olivia Newton-John, op de achterbank een persoon in hot pink met grijs haar, met daarachter Linda Evangelista op de cover van Vogue en iemand die aan dopamine dressing doet. Oekraïners in geel en blauw, Banksy die een etalageraam ingooit. Rechts onderaan doet een werknemer aan quiet quitting.

In het midden, naast een paddenstoel en microdoser, drinkt Kim Kardashian in de jurk van Marilyn Monroe met Balenciaga x Lay’s-handtas oranje wijn. Nog in 2022 komen er regels voor genderneutraal taalgebruik, dragen voetballers geen One Love-armband en kleurt de kleine zeemeermin zwart. Er is angst voor needle spiking, Kanye West wordt ontslagen door Adidas en Comme Chez Soi verliest een Michelinster. Diébédo Francis Kéré met maquette, de zwarte strepen op de vloer van het KMSKA. De sprayjurk van Bella Hadid, de gastank met een knoop in de leiding en Thierry Mugler met collageeninjecties op de BeReal-app.