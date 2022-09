Eat and sleep

Genieten, al dan niet met een glaasje, en achteraf niet meer naar huis hoeven rijden: ziedaar de hoogste vorm van culinaire verwennerij. Hier tafel én slaap je in stijl.

Vlaanderen DE SLAGMOLEN

Molenweg 177, 3660 Oudsbergen

slagmolen.be

Dinsdag en woensdag gesloten.

De Slagmolen is een instituut in het Limburgse gastronomische landschap. Twee Michelinsterren en tal van andere prijzen en eervolle vermeldingen krijg en behoud je dan ook niet zomaar. Daarom werd eerder dit jaar een grondige verbouwing afgerond die voor meer ruimte zorgt en vooral voor meer connectie met het landschap en de oude elementen op de site. Niet om meer gasten neer te zetten, wel om hen nog beter te kunnen ontvangen. Ook het aanbod van de gastenkamers sluit daarbij aan. Als gasten de optie hebben om na een late maaltijd de nacht veilig en verzorgd door te brengen, zal dat alleen maar bijdragen aan de totaalervaring.

Lunch vanaf 95 euro, diner vanaf 190 euro. Kamers vanaf 195 euro, 50 euro supplement voor ontbijt.

BOTANIC SANCTUARY

Leopoldstraat 26, 2000 Antwerpen

botanicantwerp.be

Sluitingsdagen afhankelijk van restaurant.

Het prestigeproject rond de botanische tuin is weinig Antwerpenaars ontgaan. Naast het indrukwekkende hotel werd de hongerige gast niet uit het oog verloren. Naast 1238 van chef Wouter Van Tichelen en Fine Fleur van de Nederlanders Boerma en Diepersloot is er de komst van team Hertog Jan. Gert De Mangeleer en Joachim Boudens besloten niet één, maar twee zaken op deze locatie te openen: de wedergeboorte van Hertog Jan met daarnaast Bar Bulot. De ene zaak op Champions League-niveau (meteen twee Michelinsterren!), de andere de toegankelijkere bistro. 1238: menu 125 euro, Fine Fleur: menu 125 euro, Het Gebaar: desserten vanaf 20 euro, hoofdgerechten 50 euro, Hertog Jan: menuformule 345 euro. Kamers vanaf 300 euro.

LA BUTTE AUX BOIS

Paalsteenlaan 90, 3620 Lanaken

labutteauxbois.be

Sluitingsdagen afhankelijk van restaurant.

La Butte aux Bois is niet voor één gat te vangen: op dit domein kun je genieten in de spa, eten in twee restaurants én overnachten in een van de drie gebouwen die samen het hotel vormen. Dit alles op een indrukwekkend groen domein aan de rand van het natuurpark Hoge Kempen. Restaurant Ralf Berendsen heeft maar liefst twee sterren en serveert luxueuze ingrediënten zoals Anjouduif, tarbot of zwezerik in verrassende composities. Het terras is meermaals uitgeroepen tot mooiste restaurantterras van België. Wil je het iets bescheidener houden, dan kun je aanschuiven bij Nduja by Ralf, de nieuwe trattoria waar de kaart Italiaanse klassiekers als vitello tonnato of spaghetti vongole bevat.

Kamers vanaf 185 euro.

HOTEL AUGUST

Jules Bordetstraat 5, 2018 Antwerpen

august-antwerp.com

Maandag en zondag gesloten.

De ontwikkeling van de site van het militaire hospitaal in Berchem, omgedoopt tot Groen Kwartier, zorgde voor een boost in de hele wijk. Hotel August, in het voormalige Augustinessenklooster, is misschien wel hét uithangbord voor deze nieuwe plek. De renovatie en ontwikkeling onder leiding van Vincent Van Duysen zorgde voor een prachtig resultaat met naast het hotel met bar, een restaurant en een wellness. In het restaurant zorgt buurman Nick Bril van The Jane voor een menuformule met aandacht voor aanbod en seizoen. De bar in de oude kapel is minder georganiseerd: hier wandel je binnen voor een aperitief of een andere gelegenheid en een al dan niet kleine hap erbij: enkele oesters, een bordje kaas of de burger van het huis met dragon en brokkelkaas behoren tot de opties op de barkaart.

Vier gangen 55 euro,

vijf gangen 65 euro. Kamers met ontbijt vanaf 219 euro.

Brussels Gewest JOLI JAM (JAM HOTEL)

Charleroise Steenweg 132, 1060 Brussel

jolijam.brussels

Zondagavond gesloten.

Dankzij allerlei bijzondere evenementen heeft dit hotel zich de afgelopen jaren regelmatig in de kijker gewerkt. Geen wonder als je denkt aan de originele, verfrissende waterevenementen, te beginnen bij de ‘atsukan-ervaring’ (tien individuele houten badkuipen voor watersensaties in Tokio-stijl). Maar er is ook de bar Perché, boven op het dak. Wat het restaurant betreft is er meer dan goed nieuws: voortaan staat het team van de nabijgelegen eigentijdse brasserie Ma Jolie achter de fornuizen. Met als resultaat een vrij sober maar doordacht menu, waarop onder meer burgers, lobster rolls, eggs benedict en chimichurri-ribstuk prijken. Rookschotels worden ter plaatse bereid en de huisgemaakte broodjes zijn heerlijk. Extra vermelding voor de ‘speciale’ oesterschotels (mango-yuzu, komkommer-zalmeieren…).

Hotel August © GF / Robert Rieger en Eléonore Van Bavel

Gerechten van 14 tot 32 euro, kamers vanaf 95 euro.

BAR A TARTARE (HOTEL AMIGO)

Vruntstraat 1/3, 1000 Brussel

roccofortehotels.com

Elke dag open van 15 tot 23 uur.

Steeds meer hotels zoeken hun heil bij chefs die sterk zijn in innovatieve concepten. Voor zijn Belgische vestiging deed de Rocco Forte-groep een beroep op Hendrik Dierendonck, de gevierde meester-slager, bekend van zijn slagerijen in Sint-Idesbald en Brussel, maar ook van zijn hoogstaande vleesrestaurant Carcasse. Met dit laatste in het achterhoofd kreeg hij van Hotel Amigo carte blanche voor Bar A. Het resultaat is een hoogstaand concept rond tartaar, de rauwe vleesspecialiteit die hier wordt bereid volgens de regels van de kunst (handgesneden, verse kruiden, aangepaste saus op basis van cayennepeper en Engelse saus). Voeg daarbij nog de uitstekende garnaalkroketten van Fernand Obb (een must in Brussel) en de frietjes van Maison De Corte.

Gerechten van 18 tot 26 euro,

kamers vanaf 274 euro.

Wallonië LE JARDIN DES SENTEURS (HOTEL BEAU SEJOUR)

Rue de Masbourg 30, 6950 Nassogne

lebeausejour.be

Dinsdagavond, woensdag en donderdag gesloten.

Chef-kok Nicolas Alberty, die nog achter het fornuis stond in het prestigieuze restaurant van Georges Blanc (Vonnas), nam het initiatief tot de renovatie en modernisering van dit familielandhuis met 25 kamers. Deze oase van rust aan de rand van Nassogne (met de beroemde slagerij Magerotte) is zowel een hotel als een restaurant, volledig in harmonie met het omliggende platteland, waar het trouwens heerlijk wandelen is. Qua accommodatie vielen wij voor ‘Lavandier’, een apart gebouw in lokale natuursteen. In de keuken ligt de focus zowel op verfijnde culinaire hoogstandjes als op een uitgesproken smaak voor seizoensinvloeden en hoogwaardige producten. Holsteinrundertartaar, kreeftkroketten, Mechelse koekoek gegaard op lage temperatuur en uitgelezen kazen van La Petite Ferme in Erpent… hier zit je op rozen.

Menu’s van 42 tot 60 euro, kamers vanaf 95 euro.

LA ROSERAIE

Route de Limet 80, 4577 Modave

laroseraiemodave.com

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdagmiddag en zondagavond gesloten.

La Roseraie is synoniem met een unieke hotelervaring. Naast drie traditionele suites biedt dit hotel-restaurant, gehuisvest in een gebouw uit 1875, sinds kort ook twee shelters. Deze in hout en glas opgetrokken huisjes bieden alle basiscomfort – airconditioning, houtkachel, badkamer met mozaïek – en dat in het groene kader van een park. Wie hier logeert en dineert, kan meteen kennismaken met de talentvolle chef Marie Trignon. Zij bekeerde zich pas laat tot de gastronomie, maar besloot uiteindelijk toch de fakkel van haar vader over te nemen. Haar elegante creaties zijn gebaseerd op een herinterpretatie van de Franse keuken, met kruiden in een belangrijke bijrol. Een voorbeeld: kreeft met een vleugje kerrieolie en een mousseline met goudgele rozijnen.

Menu’s van 40, 75 en 85 euro, kamers vanaf 135 euro (165 euro voor een shelter).

YUST

Esplanade Simone Veil 2, 4000 Luik

yust.com

Dinsdag, maandagmiddag en zondagmiddag gesloten.

Met zijn naar de hemel reikende vormgeving en een dak dat uittorent boven het Guillemins-station, zijn plafond hoog boven de betonnen wanden, zijn coworkingspace en zijn Instagramwaardige lobby, heeft Yust alles om het te maken als de place to be in Luik. Deze nieuwe hotelketen uit Antwerpen, die in 2024 eveneens een filiaal in Brussel opent, wil ook op het gebied van culinaire vernieuwing de toon zetten en dit aan de hand van een selectie gerechten die dagelijks wisselt. Weg routine! Geniaal is alvast dat de drie menu’s ook beschikbaar zijn in een veganistische versie. Wat onder meer leidt tot selder ‘al pastor’, vergezeld van taco’s en ananas. De wijnkaart is misschien iets te veel gericht op de grote, gereputeerde domeinen, maar heeft wel een uitstekende Siciliaanse wijn (Baglio antico).

Yust © GF / Tijs Vervecken

Menu’s van 42 tot 85 euro.

LA TABLE DU ROYAL SNAIL

Rue de la Plante 23, 5000 Namen

theroyalsnail.com

Zondag gesloten.

In The Royal Snail is alles tot in de puntjes verzorgd, inclusief het buitenzwembad, zoals dat hoort voor een boetiekhotel met het label ‘Design Hotel’, gevestigd in twee met elkaar verbonden herenhuizen. Het voldoet dan ook aan alle hedendaagse noden, inclusief een relaxzaal, een stijlvolle bar en een fitnessruimte. Achter het fornuis in het restaurant staat Carl Gillain, die enige bekendheid verwierf via het tv-programma Top Chef. Het menu biedt teleurstellingen noch grote uitschieters. De zonnevis met courgettebloemen en een aardappelmousseline is zonder meer verfrissend, met dank aan de kwaliteit van het product en aan de verfijnde cuisson. De wijnkaart biedt een keuze uit klassieke wijnen van hoog niveau.

Gerechten van 25 tot 34 euro.

LE GASTRONOME

Rue de Bouillon 2,

6850 Paliseul

le-gastronome.be

Gesloten op dinsdag en woensdag.

De acht kamers van Le Gastronome in Paliseul zijn een uitstekend excuus om dit deel van de Ardennen te verkennen. De streek biedt niet minder dan dertig uitgestippelde wandelingen. Maar laten we eerlijk zijn: wie hier gaat wandelen, doet dat vooral om de eetlust op te wekken en met volle teugen te kunnen genieten van de culinaire creaties van Jean Vrijdaghs en Sébastien Hankard. De twee dynamische chefs zijn nog geen dertig, maar staan nu al hoog aangeschreven in de Waalse gastronomie. In lijn met hun korteketenfilosofie spelen de lokale producten van het seizoen hier de hoofdrol, van de Moulin de Vencimont en slagerij Jaspart in Paliseul tot de Bergerie d’Acremont. Producten die door het duo worden opgetild, zonder ze te verraden of onzichtbaar te maken, en dat met een indrukwekkend technisch meesterschap. Klassieke wijnkaart met mooie uitschieters (Marc Tempé, Vincent Pinard, enzovoort).

Menu’s voor 48, 70, 85 en 105 euro, kamers vanaf 130 euro.

LE ZINC (HOSTELLERIE DU PEIFFESCHOFF)

Chemin du Peiffeschoff 111,

6700 Aarlen

peiffeschoff.be

Gesloten op zaterdag en zondag.

Als het Peiffeschoff wat weg heeft van een klooster, dan niet om zijn soberheid, wel vanwege de stilte. Dit uitstekend onderhouden familiehotel van Paule en Thierry Neyens, gelegen aan de groene rand van Aarlen, trekt de kaart van de rust. Le Zinc, de smaakvolle brasserie, houdt het ook op het bord sereen: gravlax zalm en erwtenhummus, tong meunière of entrecote met groene pepersaus. Op de kaart staan ook enkele lokale specialiteiten – zoals Maitrank, een uitstekende jam van bittere sinaasappel, die zoals het hoort bij het aperitief of het ontbijt wordt geserveerd. Naast de klassieke maar uitgebreide wijnkaart is er ook een uitstekende selectie regionale bieren.

Gerechten van 25 tot 37 euro,

kamers vanaf 100 euro.